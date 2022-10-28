UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yönetecek olan Palabıyık, İsviçre'ye giderken buradaki havalimanında bir grup Galatasaray taraftarıyla karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ile Palabıyık'ın görüntüsü sosyal medyaya düşerken yine sosyal medyada Palabıyık'ın "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim" dediği öne sürüldü.