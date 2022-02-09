Olası Rusya-Ukrayna savaşında 'Rasputitsa' alarmı

ABD yönetimine göre sıcaklıkların düşmesi olası işgal konusunda Rusya'nın daha işine gelen bir durum. ABD Başkanı Joe Biden de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Putin sınırı geçebilmek için biraz daha zeminin buz tutmasını beklemek zorunda kalacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de brifing sırasında Ukrayna'da zeminin donmasının sınır geçişi ve tekerlekli araçların manevrası açısından en uygun koşulu sağladığını belirtmişti.

İşte bu nedenlerden dolayı ABD, Putin'in olası işgal planını Mart ayına kadar geçirmeyi umduğunu tahmin ediyor.