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        Aydan Şener ile İpek Tuzcuoğlu Merzifon Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

        Aydan Şener ile İpek Tuzcuoğlu Merzifon Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:45
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        Okurlarıyla buluştular
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        Aydan Şener ile İpek Tuzcuoğlu, 8. Merzifon Kitap Fuarı’nda düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

        Fuara; Aydan Şener, 'Kadına Dair' adlı kitabıyla, İpek Tuzcuoğlu ise 'Yarım' adlı ikinci şiir kitabıyla katıldı.

        Yıllar önce bir dizi çekimi için Merzifon’a geldiğini belirten Şener, fuarda yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi: 10 - 15 gün kadar burada kalmıştım. O zamanlar, Merzifonluların ilgisi ve sevgisi nedeniyle setin önü adeta miting alanına çevrilmişti. Burası ruhumda derin ve güzel hisler bırakmış bir yerdir.

        Yoğun ilgi gören 'Kadına Dair' hakkında konuşan Aydan Şener, kitabın ortaya çıkış sürecine dair şu ifadeleri kullandı: Kadınların tek başlarına güçlü olduğunu, kendi değerlerinin farkında olmaları gerektiğini anlatan bir kitap yapmaya çalıştık. Yazarlığı sevdim, belki ileride roman türünde de bir kitap çıkarmayı düşünebilirim.

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        İkinci şiir kitabı 'Yarım'ı Kapadokya’da, 'Safir' dizisinin çekimleri sırasında kaleme aldığını belirten İpek Tuzcuoğlu ise şu açıklamalarda bulundu: Bir şiir ve aforizma kitabı. Kapadokya ile çok ayrı bir bağım var ve bu kitap bana Kapadokya’nın bir hediyesi oldu.

        Medya sektöründe negatif yorumlara karşı nasıl bir duruş sergilediği sorulduğunda İpek Tuzcuoğlu, şunları söyledi: Kendiniz odaklı yaşarsanız, kendi keşif yolculuğunuza çıkma cesaretiniz olursa, sevgiyi ve iyilik yapmayı hayatınızın merkezine oturtursanız zaten hiçbir şekilde negatif eleştiriler sizi ilgilendirmiyor. Varlık temsilinizi güçlü kılmayı öğrenmelisiniz.

        Söyleşi sonrası okurlarının sorularını yanıtlayan Aydan Şener ile İpek Tuzcuoğlu, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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        #aydan şener
        #İpek Tuzcuoğlu

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