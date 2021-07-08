Olay, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde eğitim- öğretime devam eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Murat İ., okulun duvarındaki korumalıkların üzerinden geçemeyince, demirlerin arasından geçmeye çalıştı.

Vücudu demirlerin arasından geçen çocuğun, başı sıkıştı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirlerden birini keserek küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma anları amatör kameraya yansırken, olayı yaralanmadan atlatan çocuk evine gitti.