Aileden çıkıp farklı sosyal çevreye adım atmak ve o çevrenin bir parçası haline gelmek henüz oyun döneminden çıkmamış bir çocuk için zorlayıcı olabilir. Bu ilk gün krizlerinin çözümü olayı doğal karşılamak ve sabırla beklemekten geçiyor. Bu dönemde çocuğunuza zaman tanıyın” ifadesini kullandı.