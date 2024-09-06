Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçları bedava mı? İBB duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde: "Okulların açılması sebebiyle 9 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Peki Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçları bedava mı?
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Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt buldu. 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
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TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.
İETT, METRO VE VAPURLARDA EK SEFERLER
İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.
Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor.
Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.