2022 - 2023 Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala uzmanlar velileri uyardı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Köroğlu, çocuklarda yüksek çanta ağırlığı sebebiyle oluşabilecek omurga rahatsızlıklarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Köroğlu, "Sırt çantası kreş, anaokulu ve ilkokulda çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu, daha ileri yaş gruplarında ise yüzde 15'ini geçmemeli." dedi.

Okul çantalarının çocuğunun boyu, kilosu ve yaşına uygun olarak seçilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Köroğlu, çanta materyallerinin de sağlıklı ve ağır olmaması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Köroğlu yaptığı açıklamada, "Yanlış çanta seçimi ve kullanımı çocuklarımızın kas-iskelet ve omurga sağlığını çok olumsuz etkileyebilir, birtakım duruş bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle içine doldurulan malzemeler de göz önüne alındığında, bir sırt çantasının çocuğun ağırlığının %10'uyla, %15'ini geçmemesi gerekir. Özellikle kreş, anaokulu ve ilkokulda %10, daha ileri yaş gruplarında ise %15'ini geçmeyecek şekilde bir ağırlık planlaması önemli." dedi.

MALZEMELER ÇANTAYA EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILMALI

Bu konuda hem eğitmenlere hem de ebeveynlere görev düştüğünü belirten Köroğlu,

"Okul çantalarına gerekli, gereksiz birçok malzeme doldurulmamalı. Mümkünse götürülecek malzemelerin bir kısmı okulda bırakılacak şekilde planlama yapılabilir. Malzemeler çantaya eşit olarak dağıtılmalı. Ağır olduğu düşünülenler, bele yakın olacak şekilde yerleştirilirse daha iyi bir ağırlık aktarımı sağlanabilir. Yani arada çocuklarımızın çantasını kontrol etmeliyiz" şeklinde açıklamalarına devam etti.

ASKILAR EŞİT BOYDA OLMALI ÇANTA SIRTA TAM OTURMALI

Doç. Dr. Köroğlu, "postacı çantası" olarak da bilinen çantaların omurga sağlığı için daha yararlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Doç. Dr. Köroğlu çantaların tek omuza takılmaması gerektiğini vurguladı, "Çocuklarımız genellikle sırt çantalarını da tek omuzda taşıyabiliyor. Fakat tek taraflı yüklenme yapıldığında omurgada bir tarafa doğru eğilme yaşanabiliyor. Bu nedenle çanta iki omuza takılmalı, askıları da geniş, sağlam olmalı."

MASA VE BİLGİSAYAR BAŞINDAKİ DURUŞ POZİSYONLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Duruş bozukluklarının engellenmesine yönelikte paylaşımda bulunan Köroğlu, çok fazla yanlış postürle çalışmak ve uzun süre hareketsiz kalmanın kas-iskelet sistemi problemlerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle büyüme çağında olan çocuklar için doğru duruşla çalışma, oturma, hareket etme ve olabildiğince egzersizlere teşvik etmenin önemli olduğunu belirtti.