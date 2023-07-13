Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri ve sömestr ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini yayınladı. Takvimde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tarihler...