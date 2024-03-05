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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda müfredat değişiyor! Bakan Tekin'den açıklama geldi! Yeni müfredat ne zaman uygulanacak?

        Okullarda müfredat değişiyor! Bakan Tekin'den açıklama geldi!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. 1-5 ve 9. sınıf müfredatı ile başlayan çalışmaların sona gelindiğini bildirdi. Yeni müfredat, kademeli olarak hayata geçecek. İşte, milyonlarca öğrenci ve velinin dikkatle takip ettiği müfredat değişikliğine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:58
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        • 1

          Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni bir müfredatın yolda olduğunu açıkladı. Değişikliğe, 1-5 ve 9. sınıf müfredatları ile başlandı. Peki, yeni müfredat ne zaman uygulanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim Terbiye Kurulu’nun yeni müfredat için çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

          Tekin “Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” diye konuştu.

        • 3

          YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

          Sürecin nasıl işleyeceğine yönelik Tekin, “Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek” dedi.

        • 4

          “ÖĞRENCİ MAĞDUR OLMASIN”

          Tekin, 1-5 ve 9. sınıflarla başlamalarının nedenine ilişkin “Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız” diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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