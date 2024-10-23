Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. 1. ara tatil ne zaman 2024 yılı için merak ediliyor. 2024-2025 MEB takvimi ara tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatil olan 9 günlük tatil ne zaman milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?