Okullarda ara tatil ne zaman? 2024 İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlayacak?
Okullarda eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen tatil dönemlerinde dinlenme fırsatı yakalıyor. Ara tatillerin yanı sıra Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminde yarıyıl tatili ve yaz tatili başlangıcını da duyurdu. Peki Okullarda ara tatil ne zaman? 2024 İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlayacak?
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Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. 1. ara tatil ne zaman 2024 yılı için merak ediliyor. 2024-2025 MEB takvimi ara tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatil olan 9 günlük tatil ne zaman milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;
-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,
-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.
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9 GÜN TATİL YAPILACAK
8 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.
2.dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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