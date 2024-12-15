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        Haberler Gündem Güncel Okullar tatil mi? 4 ilde eğitime bir gün ara verildi | Son dakika haberleri

        Okullar tatil mi? 4 ilde eğitime bir gün ara verildi

        Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Ayrıca Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Çorum'un Bayat ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.  Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 00:52
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        Okullar tatil mi?
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

        ARTVİN'DE İKİ İLÇEDE TATİL

        Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

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        Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

        Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

        BOLU

        Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        ÇORUM

        Çorum'un Bayat ilçesinde, kar yağışı sebebiyle 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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