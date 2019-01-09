09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okullar bugün tatil mi? 10 Ocak'ta kar tatili var mı? soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Özellikle 2 haftadır yurdum neredeyse tamamında kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyince, valilikler çocukların mağdur olmaması için okulları tatil ediyor. Bugün için ilk kar tatili haberi, yurdun doğu kesimlerinden geldi. İşte 10 Ocak'ta okulların tatil olduğu yerler...
ADIYAMAN SİNCİK’TE OKULLARA KAR TATİLİ
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
BİTLİS'TE KAR TATİLİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
VAN ÇALDIRAN VE ÇATAK’DA KAR TATİLİ
Van'ın Çaldıran ve Çatak ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın (10 Ocak 2019) için tatil edildi.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.
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