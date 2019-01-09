BİTLİS'TE KAR TATİLİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.