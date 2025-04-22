Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatil, öğrencilere ve velilere kısa süreli de olsa soluklanma fırsatı sundu. Bu kısa molanın ardından gözler yaz tatiline çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre eğitim-öğretim yılının sona ereceği ve karne gününün ne zaman olacağı netleşti. Öğrenciler ve veliler, uzun soluklu yaz tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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Ara tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte, hem öğrenciler hem de veliler için yaz tatili hazırlıkları başladı. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvimde karne günü ve okulların kapanış tarihi belli oldu. Bayramın ardından gelen bu kısa molada dinlenme fırsatı bulan öğrenciler için şimdi yaz tatili heyecanı başlıyor. İşte güncel bilgiler...
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025