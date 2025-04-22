Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile 2025 Yaz tatili ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Ramazan Bayramı ile denk gelen ikinci ara tatil, öğrencilere ve velilere kısa süreli de olsa soluklanma fırsatı sundu. Bu kısa molanın ardından gözler yaz tatiline çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre eğitim-öğretim yılının sona ereceği ve karne gününün ne zaman olacağı netleşti. Öğrenciler ve veliler, uzun soluklu yaz tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 21:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ara tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte, hem öğrenciler hem de veliler için yaz tatili hazırlıkları başladı. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvimde karne günü ve okulların kapanış tarihi belli oldu. Bayramın ardından gelen bu kısa molada dinlenme fırsatı bulan öğrenciler için şimdi yaz tatili heyecanı başlıyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Habertürk Anasayfa