Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatili dönemine geçiş yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime çevrildi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?
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Öğrenciler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılırken, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi araştırılıyor. MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar bu yıl 20 Haziran cuma günü kapanacak. Bir sonraki eğitim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak
MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar bu yıl 20 Haziran cuma günü kapanacak. Bir sonraki eğitim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
Okullar bu yıl 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak