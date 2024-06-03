Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar hangi gün kapanıyor?

        Yaz tatili için geri sayım! Okullar ne zaman kapanacak?

        Yaz tatili için geri sayım başladı. Okulların kapanacağı tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih açıklandı. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2024 ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 00:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Artan sıcaklıkların ardından yaz tatili planları başladı ve gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline girileceği tarihe çevrildi. Yaz tatili planlaması yapan milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat günü başlamıştı. Dönem 14 Haziran günü sonlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alacak ve üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

        • 3

          YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa