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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı?

        Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar yaz tatili takvimini öğrenmek istiyor. MEB takvimi duyururken okulların açılış ve kapanış tarihi de belli oldu. Bu kapsamda binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların kapanış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:30
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        • 1

          Okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile2024-2025 yaz tatilinin başlayacağı tarih açıklandı. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Peki okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman, kaç gün kaldı?

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

          Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.

          Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        • 3

          MEB TAKVİMİ 2024 2025

          Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

          Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

          Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 4
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