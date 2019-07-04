04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde karnelerini alan öğrenciler tatilin keyfini son gaz çıkartmaya devam ediyor. Aileleriyle birlikte tatile giden öğrenciler ve veliler tatil planlarını okulların açılma tarihine göre ayarlıyor. Peki Okullar ne zaman açılıyor? yaz tatili ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayan öğrenciler, henüz uzun bir süre olmasına rağmen yaz tatilinin biteceği ve okulların yeni sezona başlayacağı tarihe odaklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sonra bitecek?
18 milyon öğrenci, 14 Haziran'da karne alarak yaz tatiline başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler, 2019-2020 eğitim döneminin başlangıç tarihini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.
Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.
Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
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