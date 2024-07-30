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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi duyurdu! 2024 Yaz tatili ne zaman bitiyor?

        Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi duyurdu! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim takvimini duyurdu. Böylelikle okulların açılacağı tarih belli oldu. İlkokul ve lise öğrencileri şu an yaz tatilinde. 14 Haziran'dan sonra başlayan yaz tatili sonrası öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Peki okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:52
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        • 1

          Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih için Eylül ayını işaret etti. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          14 Haziran’da okullarda eğitim - öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. 2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

          İLK ARA VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          15 TATİL NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        • 4

          YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 Yaz tatili 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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