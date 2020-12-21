Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sınavlar yapılacak mı? Merak dilen sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili MEB tarafından bazı düzenlemeler yapıldı.
İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.
BULUNDUKLARI İLLERDE SINAVA KATILABİLECEKLER
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.
UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK'A UZATILDI
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
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