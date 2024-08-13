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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak 2024-2025? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

        14 Haziran tarihinde karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci son ders zilinin çalmasıyla yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi takvimi ile birinci ara tatil, 15 tatil ve okulların açılacağı tarihler netlik kazandı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:56
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        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor. 14 Haziran tarihinde başlayan yaz tatili süreci ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek. MEB milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılacağı tarihi duyurdu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?" İşte okulların açılacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

          Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

          Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        • 3

          Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

          Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        • 4

          Okulların açılması: 9 Eylül 2024

          Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

          İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

          Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        • 5

          YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

          Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

        • 6

          UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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