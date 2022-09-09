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Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi ilk ders zilinin çalmasına kısa bir süre kalırken, okulların ne zaman, hangi tarihte açılacağı birçok öğrenci ve velilinin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi açıklarken, okulların ne zaman açılacağı ve hangi tarihte kapanacağı netlik kazanmış oldu. İşte MEB ile 2022-2023 eğitim öğretim takvimi...

09.09.2022 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kalırken, okulların açılış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi anaokulu ve 1. sınıflar 5 Eylül itibarıyla ders başı yapmıştı. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri " Okullar bu pazartesi mi açılıyor" sorusunnun yanıtını arıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte detaylar...

  • İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    MEB duyurusuna göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci ara tatil ise 17-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  • YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Açıklanan akademik takvimde yer alan bilgilere göre, yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 zaman aralığında yapılacak.

  • 2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN?

    Her sene derslerin başlamasından itibaren, yarıyıl tatili, ara tatiller, yaz tatili ve ders bitiş tarihleri Bakanlık tarafından duyuru şeklinde yayınlanıyor. Ders yılının 180 günden az olmaması bir zorunluluktur.

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde son bulacak.

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