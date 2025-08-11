Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair çalışma takvimini resmi olarak duyurdu. Böylece öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri için okul açılış ve kapanış tarihleri ile ara tatillerin tarihleri kesinlik kazandı. Yeni döneme hazırlıklar devam ederken, takvimdeki kritik tarihler büyük önem taşıyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca dikkat edilmesi gereken tüm önemli tarihlerin yer aldığı MEB takvimi…