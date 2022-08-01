Okullar hangi gün, ne zaman açılacak? 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, ara tatiller ne zaman? Yaz tatili ne zaman ve hangi gün bitecek?

Okullar hangi gün, ne zaman açılacak? 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Ortaokul, ilkokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 17 Haziran Cuma günü tamamlanan 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi sonrasında gözler yeni dönem tarihine çevrildi. Yaz tatili devam eden öğrenciler için MEB tarafından yayınlanan 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimini haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

ABONE OL