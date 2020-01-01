Yeni yılın ilk günü nedeniyle "Bugün okullar tatil mi?" sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Peki bugün (1 Ocak 2020) okullar açık mı? Okullar tatil mi? İşte yanıtı...

OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? YARIN OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Okullar yeni yılın ilk gününde yani bugün 1 Ocak resmi tatili nedeniyle kapalı olacak.

Tüm okullarda eğitim öğretim 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren devam edecek.