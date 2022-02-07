Okullar açıldı! Bu tedbirlere dikkat!

AA

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, okulların açılmasıyla yaşanacak hareketliliğin vaka sayılarını artırabileceğini belirtti.

Vatandaşların aşılanmayı da ihmal etmemesi gerektiğini ifade eden Kalkan, aşılanmış insanlar ve hatta hastalığı geçirenlerde bile oluşan antikor seviyesinin belli bir süre devam ettiğini hatırlattı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİ SON DERECE YANLIŞ"

Herkesin salgının başından beri konulan kurallara daha çok dikkat etmesi ve uyması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Bana bir şey olmaz düşüncesi son derece yanlış. Hastalığı tekrar geçiren hastalarımız da var. Dolayısıyla her zaman herkese hastalık bulaşabilir ve bunu atlatmak da birinci kez atlattığımız gibi kolay olmayabilir. O yüzden biz her zaman alınması gereken tedbirlere ilk defa uyuyormuşçasına bir dikkatle uyulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

MASKE, HİJYEN VE MESAFE KURALLARINA UYULMALI

Vakalarda artışların devam ettiğini, okulların açılmasıyla vakaların daha da artacağını öngördüklerini aktaran Kalkan, özellikle tüm vatandaşların maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.

"VAKALARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Okulların açılmasıyla alınan önlemlerin yanında herkese büyük görevler düştüğünü anlatan Kalkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Okullarımızın bu yarıyıl tatilinden sonra dönüşlerde vakaların daha da artacağını öngörüyoruz. Bu sebeple hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehberlere, hastalıkla mücadele rehberlerine titizlikle riayet edilmesi gerekiyor. Burada okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve en başta velilerimize çok görevler düşüyor. Bunların takibi konusunda birbirimize ne kadar yardımcı olursak, ne kadar çocuklarımızı bilinçlendirirsek salgına mücadele gücümüz artacak. Salgın dünyayı terk edip gidinceye kadar bütün toplumlar yeterli miktarda bağışıklık oluşturuncaya kadar alınacak tedbirlerde müsamaha göstermemeliyiz."