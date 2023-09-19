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        Haberler Gündem OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama! Okullarda hafta sonu tatili 3 gün olacak mı?

        Okullar 4 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

        2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlarken gözler okulların 4 gün olacağı iddiasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların 4 gün, hafta sonu tatilinin 3 gün olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tekin'in açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:21
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        • 1

          Okulların 4 gün, hafta sonu tatilinin ise 3 gün olacağı iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmen mülakatları, sınıfta kalma, kayıt ücreti, seçmeli ders, yabancı dil ve akran zorbalığı gibi konulara ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin "Artık okullarımızın kapanması dediğimiz süreci yaşayacağımız bir dönem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte Okullar 4 gün mü olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

          Hafta sonu bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 gün okul, 3 gün tatil konusuna ilişkin şu açıklamaları yaptı;

          “Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz."

        • 3

          "KESİNLİKLE ASILSIZ BİR İDDİA"

          Bakan Tekin "Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi.” dedi.

        • 4

          MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

          1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023

          13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil

          22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili

          5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı

          8-12 Nisan ikinci ara tatil

          14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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