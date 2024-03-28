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        Haberler Gündem Güncel Okulda kimyasal gaz paniği: 16 öğrenci hastanelik oldu

        Okulda kimyasal gaz paniği: 16 öğrenci hastanelik oldu

        Diyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:04
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        Okulda kimyasal gaz paniği
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda iddiaya göre, öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı.

        Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi.

        16 ÖRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #okul
        #kimyasal
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