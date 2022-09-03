Okula gidecek çocuklar için beslenme uyarısı!

DHA

Çocuklarda beden ve zihinsel gelişim açısından en önemli yılların okul çağında olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gözdenur Çavuş, bunun için en önemli etkenin ise sağlıklı beslenme olduğunu vurguladı. Bu önemli dönemlerde beslenmede yapılan hataların birçok hastalığa yol açabileceğine değinen Dyt. Çavuş, "Okulda odaklanma, dikkat dağınıklığı gibi problemleri tetikliyor. Ayrıca çocuklarda; sindirim sistemi ve bağırsak hastalıkları, insülin direnci, tansiyon gibi olumsuzluklar yaşanmasına neden olabilir. Paketli gıdaların aşırı tüketilmesi ise özellikle alerjik etkenlerin artmasına neden olabilir. Bundan kaynaklı okulda başarı oranları düşebilir" diye konuştu.

"3 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETMELİ"

Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralin hepsinin bir arada bulunduğu çeşitli bir beslenme planı oluşturulmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Cavuş, "Her gün, günde 3 porsiyon sebze ve meyve tüketimi çok önemli. Mutlaka beslenme çantalarında badem, fındık, ceviz gibi ara öğün olmalı. Çünkü bunlar E vitamini ve çinko gibi bağışıklık sistemini çok kuvvetlendiren vitamin ve mineraller içeriyor. Mutlaka kuru yemişlere yer verilmeli. Bununla A vitamini, C vitamini içeren meyvelere yer verilmeli. Özellikle mevsim meyveleri yenilmelidir. Günde en az 2 buçuk litre su tüketilmelidir" şeklinde konuştu.

"ÇAVDAR VE BUĞDAY UNU KULLANMAK ÖNEMLİ"

Bağışıklığı güçlendirmek için çocukların beslenme çantasında olması gereken besinlerden bahseden Çavuş şunları söyledi: "Anneler beslenme çantasına; kahvaltı için tahıllı ekmek, peynir, marul, domates, salatalık koyabilir. Güzel bir sandviç hazırlanabilir. Bunun yanına ise 250 mililitre yani bir bardak süt koyulabilir. Ara öğünler için; fındık, ceviz, badem koyulabilir. Ancak bunların kavrulmuşu çok daha sağlıklıdır. Eğer ailelerin bu kuruyemişi alacak ekonomik durumu yoksa bunlar yerine leblebiyi de tercih edebilirler. Ev yapımı kek, kurabiye, poğaça da beslenmelerine eklenebilir. Ama bunlar çavdar ya da buğday unuyla yapılmalıdır. Öğle yemeği için ise sebze yemekleri ve ev yapımı yoğurdu verilebilir. Ara öğün olarak yine meyve verilmelidir."

"SİNİR SİSTEMİ GELİŞMESİ AÇISINDAN MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

Çocuklarda sinir sistemi gelişmesi ve kas hareket sisteminin gelişmesinde en önemli şeyin bol meyve ve sebze tüketmek olduğunu ifade eden Çavuş, "Sağlıklı beslenmenin temelinde, vitamin ve mineral açısından yüksek beslenmek yer alır. A ve C vitamini açısından zengin meyvelere yer verilmelidir. Bunlara örnek mandalina, portakal, kiviyi verebiliriz. Bu büyüme, gelişme, hücre, doku ve onarımı açısından çok önemli" açıklamasında bulundu.

"KİNOA, YULAF, KEÇİ, KOYUN SÜTÜ DE VERİN"

Süt denilince akla sadece inek sütü geldiğinin altını çizen Çavuş, şu bilgileri paylaştı: "Bu zamana kadar, sütün kalsiyum içeriğinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla büyüme ve gelişmede kemik sağlığında önemli bir yeri var. Özellikle çocuklarda boy uzamasını çok çok önemli bir yeri var. Ancak inek sütünün yanında çocuklarımıza eğer tabii imkânımız da varsa keçi, koyun, hatta bitkisel sütler olan yulaf, kinoa sütünü de mutlaka vermeliyiz. 9 yaşını geçmiş çocuklar günde 3, 9 yaşından küçükler ise günde 2 bardak süt tüketmelidir."

Beslenmede yapılan hataları da dile getiren Çavuş, "Çocuklar hazır ürünlere yöneliyor. Paketli gıdalardan uzak durulması lazım. Cips, gazlı içecek, bisküvi yerine ev yapımı ürünler tercih edilmelidir. Çocuklara da bu alışkanlığın kazandırılması çok önemlidir" diyerek sözlerini sonlandırdı.