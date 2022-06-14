Uzun bekleyiş sona erdi

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Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve 'FIPRESCI Ödülü’ne layık görülerek festival yolculuğuna ödülle başlayan ‘Okul Tıraşı’, Türkiye’de ise 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Kurgu' ödülleriyle dönmüştü. ‘Okul Tıraşı’nın yaklaşık iki yıla yayılan festival yolculuğu süresince kazandığı 25’in üzerinde ödül bulunuyor.

Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı ‘Okul Tıraşı’nın yapımcılığını Kanat Doğramacı üstleniyor. Baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesini anlatan film, gösterildiği festivallerde seyirci ve eleştirmenlerin favorisi oldu.

Ferit Karahan’ın kendi hayatından izler de barındıran filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız paylaşıyor. ‘Okul Tıraşı’nın kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi.

Pandemi nedeniyle izleyicilerle yaklaşık iki yıl ertelenen buluşması ertelenen ‘Okul Tıraşı’, 17 Haziran'da gösterime girecek.

‘Okul Tıraşı’nın kazandığı ödüller şöyle;

● FIPRESCI... Berlin Film Festivali

● EN İYİ FİLM... Chicago International Film Festival

● EN İYİ FİLM... Antalya Film Festivali

● EN İYİ FİLM... Cinema Juve International Film Festival

● EN İYİ FİLM... Türkiye Almanya Film Festival

● EN İYİ FİLM... Balkan Panorama Film Festival

● EN İYİ FİLM (ELEŞTİRMENLER ÖDÜLÜ)... Atlantida Film Festival

● EN İYİ YÖNETMEN... European Film Festival of Palić

● EN İYİ YÖNETMEN... Ourence Film Festival

● EN İYİ YÖNETMEN... Boğaziçi Film Festivali

● EN İYİ YÖNETMEN... Kazan Int’l Film Festival

● EN İYİ SENARYO... Fajr International Film Festival

● EN İYİ SENARYO... Antalya Film Festival

● EN İYİ SENARYO... Duhok International Film Festival

● SEYİRCİ ÖDÜLÜ... Cinema Juve International Film Festival

● SEYİRCİ ÖDÜLÜ... Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Auteur Film Festival, Montenegro Film Festival

● EN İYİ KURGU... Boğaziçi Film Festivali

● EN İYİ KURGU... Ankara Film Festival

● EN İYİ KURGU... Antalya Film Festival

● JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ... Haifa International Film Festival

● JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ... Isfahan Int. Fest. Children and Young Adults

● EN İYİ ERKEK OYUNCU... Lisbon & Sintra Film Festival

● EN İYİ ERKEK OYUNCU... Kazan International Film Festival

● EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU... Ankara Film Festival

● EN İYİ ERKEK OYUNCU... Balkan Panorama Film Festival