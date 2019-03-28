Karaman'da bugün saat 11.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesinde bulunan 470 öğrencisi olan İsmet İnönü İlkokulu'nda edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4/B sınıfında okuyan bir öğrenci evinden okula termometre getirdi. Öğrenci, sınıfta oynadığı termometrenin kırılması üzerine oynamaya devam etti. Bir süre sonra çocuğun elinde termometreyi gören öğretmenler durumu hemen sağlık ekibi ile AFAD’a bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İHA'da yer alan habere göre 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta cıva ile temas ettiği öğrenilen 6 öğrenci ile 2 öğretmen Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okula gelen AFAD ekibi ise sınıf içerisinde tedbir alarak çalışma başlattı. Bu arada yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak okulda öğleden sonra eğitime ara verilmesine karar verildi. Sınıftaki malzemelerin imha edilmek üzere götürüldüğü öğrenildi.