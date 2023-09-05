SERVİS ARACI DURMADAN KOŞMAYIN

Özellikle küçük öğrencilerin servis aracını görünce durmasını beklemeden koştuğunu söyleyen Ertürk, "Öğrenciler aracın durmasını ve rehber ablalarının araçtan inmesini beklesin. Çünkü başka bir araç, bisiklet, motosiklet oradan geçebilir bu tehlike doğuruyor. Rehber ablası öğrenciyi araca aldıktan sonra emniyet kemerini takması lazım. Ardından araç içerisinde bir şey yiyip içmedikleri sürece sıkıntı olmuyor. Öğrenci servisi yol kenarında değil kaldırımda ve kaldırımın kenarına 5 adım uzakta olması daha güvenlidir. Servise binerken ellerin serbest olmasının önemlidir. Eller cepte servise binmek, olası tehlikelere karşı öğrenciyi savunmasız bırakabilir. Bunun için sırt çantaları da tercih edilebilir. Eğer öğrenci servise binerken aracın altına veya yanına bir eşyasını düşürürse, bunu şoföre ya da rehbere haber vermeden ve duyduklarına emin olmadan eşyasını almaya hamle yapmamalıdır. Servise bindikten sonra da hemen yerine oturmalı ve emniyet kemerini takmalıdır. Ayakta yolcu alınmaması, araç kapasitesinin aşılmaması çok önemli kurallardır. Tüm bunlar için de şoföre yardımcı olacak, iniş-binişleri organize edecek ve araç içi düzeni sağlayacak bir servis rehberi olması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.