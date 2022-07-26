|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Biruni Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
5+0
4+0
|8
8
5
4
|18.440
18.600
22.183
400
|358,98733
389,00251
390,06372
466,23363
|Boğaziçi Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.011
2.440
2.161
2.250
|411,71485
439,58314
443,84057
429,05080
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|2.707
2.840
2.311
3.260
|404,61800
435,85435
442,41598
421,81686
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|3.446
3.430
3.050
3.040
|399,32650
431,29862
436,44137
423,31063
|Ted Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
4+0
5+0
|8
8
4
5
|6.998
4.470
3.873
4.600
|383,28772
424,67456
430,69568
415,04411
|Hacettepe Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|5.931
6.090
5.605
6.260
|387,05233
417,35502
422,61122
408,51594
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|2.226
5.930
—
—
|409,37179
418,00509
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
11+0
9+0
10+0
|8
11
9
10
|19.011
19.000
8.348
8.470
|358,16649
388,45975
413,52395
401,75994
|Ege Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.079
8.860
9.155
8.860
|374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.072
12.100
9.184
7.460
|364,27828
400,33550
411,31795
404,61866
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.129
11.900
10.151
9.920
|369,81961
400,91959
409,03237
398,16504
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
5+0
4+0
|8
8
5
4
|14.207
14.300
10.642
7.080
|365,81591
396,01102
407,92706
405,89086
|Marmara Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.858
11.400
11.194
10.900
|372,71230
401,93182
406,82186
395,80829
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
10+0
6+0
7+0
|8
10
6
7
|15.142
18.300
11.704
14.300
|364,14011
389,44937
405,71636
389,42405
|Ankara Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.591
12.000
11.865
13.100
|368,90614
400,67324
405,40963
391,63568
|Anadolu Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.638
12.500
12.597
13.000
|366,87106
399,64472
404,03361
391,79382
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|15.273
13.700
13.493
13.700
|363,91414
397,18208
402,34505
390,59542
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
55+2
55+2
55+2
|62
57
57
57
|15.590
14.300
13.824
14.100
|363,41402
395,94253
401,71608
389,71023
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
20+0
6+0
7+0
|8
20
6
7
|17.388
24.200
14.047
15.500
|360,54301
381,55277
401,27212
387,48395
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
9+0
6+0
7+0
|8
9
6
7
|20.908
22.700
14.557
15.500
|355,52267
383,31410
400,50012
387,45201
|Çukurova Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
80+2
|72
72
62
82
|16.236
15.300
14.750
15.400
|362,36361
394,23389
400,20328
387,68020
|Maltepe Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
9+0
6+0
6+0
|8
9
6
6
|19.373
24.300
15.059
17.800
|357,65620
381,35249
399,69912
384,01621
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.281
15.300
15.496
16.400
|362,31091
394,20354
399,03353
386,12135
|Akdeniz Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|16.069
15.000
15.703
16.800
|362,63544
394,71916
398,69906
385,48938
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|20.272
23.500
16.169
18.600
|356,38022
382,29722
398,04049
382,96379
|Dicle Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|14.713
15.500
16.219
11.400
|364,97284
393,87626
397,95759
394,89184
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|18.025
17.300
17.237
22.900
|359,56110
391,00805
396,52035
377,54209
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|17.245
16.800
18.077
17.700
|360,75128
391,81736
395,34166
384,12561
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.019
18.400
18.116
16.900
|358,15169
389,35135
395,28044
385,31717
|Mersin Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|17.533
17.300
18.455
18.200
|360,31735
391,02721
394,81192
383,41532
|Kocaeli Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.547
18.900
19.034
20.100
|356,02764
388,51505
394,01625
380,93329
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|19.739
18.400
19.051
17.700
|357,16724
389,29841
394,00139
384,15092
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|20.725
19.300
19.473
21.500
|355,79119
387,89377
393,47889
379,19356
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|18.857
19.600
19.474
20.100
|358,36999
387,56066
393,47860
380,83846
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.259
19.400
20.456
25.300
|356,40208
387,74800
392,19689
374,78997
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|20.112
19.400
20.610
22.100
|356,61432
387,81205
392,01619
378,50038
|Adıyaman Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|23.492
21.900
20.690
19.100
|352,20151
384,32731
391,90961
382,16247
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|21.428
20.900
20.837
22.700
|354,84362
385,66559
391,72352
377,75605
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|22.348
21.000
21.363
23.900
|353,67991
385,44093
391,06176
376,37240
|Balıkesir Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|23.852
22.300
21.528
22.000
|351,73283
383,81810
390,86050
378,58285
|Sakarya Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.548
22.600
21.621
21.700
|350,88865
383,40938
390,73578
378,99143
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.035
22.500
22.444
23.700
|352,76248
383,56482
389,73357
376,54144
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|28.447
24.700
22.873
22.900
|346,62321
380,89489
389,21876
377,55429
|Trabzon Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|25.154
23.300
23.429
23.900
|350,20884
382,64935
388,61179
376,28647
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.678
22.400
23.476
30.300
|351,95629
383,69045
388,56647
369,86316
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.179
23.500
23.805
25.800
|350,18241
382,32612
388,17664
374,30289
|Atatürk Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|24.155
22.600
24.137
23.500
|351,36398
383,43042
387,80659
376,74714
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
50+2
50+2
|72
72
52
52
|26.716
24.700
24.379
25.500
|348,45728
380,87289
387,53111
374,60122
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.897
24.600
25.198
26.600
|349,41190
381,06263
386,63827
373,37162
|Amasya Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|28.609
25.700
25.571
28.700
|346,47739
379,71482
386,24351
371,24208
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|32.236
28.300
26.031
25.200
|342,94647
376,83085
385,76086
374,91706
|Aksaray Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|31.498
26.700
26.036
29.000
|343,62190
378,60871
385,75669
371,01182
|Düzce Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|30.489
26.700
26.344
29.200
|344,57256
378,61506
385,41916
370,75533
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|27.280
25.800
26.548
27.600
|347,85107
379,63578
385,19138
372,42791
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|29.500
25.800
26.566
30.000
|345,56716
379,54118
385,17876
370,10255
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|28.566
26.500
26.647
29.000
|346,51892
378,80443
385,10815
370,99193
|Uşak Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|29.735
26.600
26.794
29.800
|345,34340
378,65686
384,98315
370,24041
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|30.821
27.000
27.188
30.300
|344,24157
378,28370
384,58726
369,80247
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|31.835
27.700
27.272
30.600
|343,34153
377,37608
384,50366
369,58015
|Ordu Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.227
25.400
27.402
30.400
|347,90946
380,10644
384,36585
369,71396
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|23.421
22.700
—
—
|352,29077
383,39973
—
—
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.593
28.200
28.684
30.900
|343,54361
376,86598
383,14780
369,29043
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|31.389
27.500
28.783
31.500
|343,70946
377,62623
383,06811
368,75126
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|30.046
28.200
28.843
32.400
|345,02532
376,90536
383,01036
367,93643
|Giresun Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
80+2
|72
72
62
82
|32.801
28.500
29.494
34.100
|342,40984
376,55927
382,36486
366,53222
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|33.344
28.500
29.497
36.100
|341,90173
376,57717
382,36241
364,87903
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|33.716
28.700
29.654
33.400
|341,59548
376,37902
382,20091
367,05734
|Kastamonu Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
70+2
|72
72
62
72
|34.292
29.400
30.434
34.800
|341,08571
375,65585
381,41528
365,96353
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|34.617
30.000
31.436
35.500
|340,81036
374,99053
380,52844
365,37146
|Kafkas Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|33.917
29.900
31.664
34.400
|341,42401
375,06614
380,32759
366,28441
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
5+0
8+0
|8
6
5
8
|39.856
33.800
34.507
52.700
|336,45623
371,35124
377,88111
353,37795
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
10+0
8+0
15+0
|9
10
8
15
|40.132
38.200
39.805
61.800
|336,23406
367,43087
373,71980
348,27785
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|21+0
20+0
6+0
7+0
|21
20
6
7
|54.132
46.500
39.850
54.700
|326,57139
361,02264
373,67865
352,15781
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
10+0
8+0
6+0
|12
10
8
6
|52.913
45.100
50.129
63.000
|327,35190
362,07665
366,71902
347,67983
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
10+0
5+0
|8
7
10
5
|47.660
44.700
55.083
70.300
|330,73964
362,39479
363,77352
344,08738
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
14+0
7+0
8+0
|13
14
7
8
|59.399
57.200
60.964
70.500
|323,44526
354,10779
360,44848
343,99555
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
34+0
—
—
|34
34
—
—
|54.018
54.300
—
—
|326,63922
355,96991
—
—
|Erciyes Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|21.637
—
—
—
|354,58538
—-
—
—
|Harran Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|24.456
—
—
—
|351,00329
—-
—
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
25+0
24+0
|42
42
25
24
|72.560
68.000
105.391
79.700
|316,61440
348,03017
340,97111
339,86792
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
55+0
54+0
63+0
|42
55
54
63
|76.994
79.300
90.110
111.000
|314,55063
342,36490
346,91215
327,99439
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
48+0
49+0
63+0
|42
48
49
63
|70.138
72.300
171.042
179.000
|317,80294
345,77581
321,23381
308,91644
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
30+0
20+0
10+0
|30
30
20
10
|78.152
89.500
96.792
96.700
|314,01888
337,78541
344,24748
333,06537
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|34.309
—
—
—
|341,07020
—-
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
8+0
—
—
|2
8
—
—
|55.040
94.900
—
—
|326,02043
335,50036
—
—
|Maltepe Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+0
46+0
15+0
11+0
|40
46
15
11
|135.305
147.000
125.076
128.000
|293,14262
317,49938
334,29677
322,44057
|Ted Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
44+0
30+0
25+0
|42
44
30
25
|196.974
122.000
133.732
143.000
|277,21449
325,21349
331,62565
317,97655
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
59+0
46+0
25+0
|42
59
46
25
|102.013
130.000
245.894
110.000
|304,18920
322,63720
304,46834
328,11719
|Biruni Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
42+0
33+0
|42
42
42
26
|110.544
120.000
196.697
Dolmadı
|301,13845
326,01816
315,01579
Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
25+0
10+0
—
|12
25
10
—
|93.444
146.000
181.250
—
|307,47797
317,69727
318,68884
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|23+0
15+0
15+0
48+0
|23
15
1
-
|126.494
146.000
Dolmadı
Dolmadı
|295,88805
317,74950
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
46+0
35+0
59+0
|38
46
35
59
|143.506
170.000
192.955
251.000
|290,71194
311,06193
315,86798
293,86611
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
20+0
20+0
|15
15
20
20
|218.440
202.000
268.915
295.000
|272,60665
303,03024
299,95591
286,14403
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|19+0
19+0
8+0
24+0
|19
19
8
12
|215.428
248.000
272.029
Dolmadı
|273,21851
292,79986
299,35655
Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
20+0
17+0
45+0
|29
20
3
5
|181.948
222.000
Dolmadı
Dolmadı
|280,69536
298,36549
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
34+0
36+0
36+0
|34
34
36
36
|219.695
230.000
290.891
290.000
|272,36316
296,60102
295,92057
286,98972
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
5+0
10+0
—
|4
5
3
—
|220.430
264.000
Dolmadı
—
|272,20225
289,54305
Dolmadı
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
7+0
7+0
|5
5
2
5
|247.740
285.000
Dolmadı
Dolmadı
|266,80633
285,36628
Dolmadı
Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
5+0
—
—
|2
3
—
—
|170.791
—
—
—
|283,42278
—
—
—
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
8+0
13+0
23+0
|13
3
—
1
|258.500
—
Dolmadı
Dolmadı
|264,80491
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
1+0
2+0
10+0
|2
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
8+0
10+0
18+0
|5
1
1
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
29+0
28+0
25+0
|29
11
10
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
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Dolmadı
Dolmadı
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