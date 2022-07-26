2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlarına çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanlarını araştırıyor. İşte Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili bilgiler...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

2022Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.