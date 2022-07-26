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Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2022: Okul öncesi öğretmenliği YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün taban puanları gün itibariyle merakla araştırılıyor. Söz konusu bölümde eğitim görmek isteyen binlerce öğretmen aday için; Okul Öncesi Öğretmenliği YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını bir araya getirdik...

26.07.2022 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2022: Okul öncesi öğretmenliği YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlarına çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanlarını araştırıyor. İşte Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili bilgiler...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

2022Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Biruni Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
8+0
5+0
4+0		 8
8
5
4		 18.440
18.600
22.183
400		 358,98733
389,00251
390,06372
466,23363
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.011
2.440
2.161
2.250		 411,71485
439,58314
443,84057
429,05080
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 2.707
2.840
2.311
3.260		 404,61800
435,85435
442,41598
421,81686
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 3.446
3.430
3.050
3.040		 399,32650
431,29862
436,44137
423,31063
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
8+0
4+0
5+0		 8
8
4
5		 6.998
4.470
3.873
4.600		 383,28772
424,67456
430,69568
415,04411
Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 5.931
6.090
5.605
6.260		 387,05233
417,35502
422,61122
408,51594
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 6+0
6+0

 6
6

 2.226
5.930

 409,37179
418,00509
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
11+0
9+0
10+0		 8
11
9
10		 19.011
19.000
8.348
8.470		 358,16649
388,45975
413,52395
401,75994
Ege Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.079
8.860
9.155
8.860		 374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.072
12.100
9.184
7.460		 364,27828
400,33550
411,31795
404,61866
Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.129
11.900
10.151
9.920		 369,81961
400,91959
409,03237
398,16504
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
8+0
5+0
4+0		 8
8
5
4		 14.207
14.300
10.642
7.080		 365,81591
396,01102
407,92706
405,89086
Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 10.858
11.400
11.194
10.900		 372,71230
401,93182
406,82186
395,80829
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 8+0
10+0
6+0
7+0		 8
10
6
7		 15.142
18.300
11.704
14.300		 364,14011
389,44937
405,71636
389,42405
Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.591
12.000
11.865
13.100		 368,90614
400,67324
405,40963
391,63568
Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.638
12.500
12.597
13.000		 366,87106
399,64472
404,03361
391,79382
Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 15.273
13.700
13.493
13.700		 363,91414
397,18208
402,34505
390,59542
Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
55+2
55+2
55+2		 62
57
57
57		 15.590
14.300
13.824
14.100		 363,41402
395,94253
401,71608
389,71023
İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
20+0
6+0
7+0		 8
20
6
7		 17.388
24.200
14.047
15.500		 360,54301
381,55277
401,27212
387,48395
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
9+0
6+0
7+0		 8
9
6
7		 20.908
22.700
14.557
15.500		 355,52267
383,31410
400,50012
387,45201
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
80+2		 72
72
62
82		 16.236
15.300
14.750
15.400		 362,36361
394,23389
400,20328
387,68020
Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
9+0
6+0
6+0		 8
9
6
6		 19.373
24.300
15.059
17.800		 357,65620
381,35249
399,69912
384,01621
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.281
15.300
15.496
16.400		 362,31091
394,20354
399,03353
386,12135
Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 16.069
15.000
15.703
16.800		 362,63544
394,71916
398,69906
385,48938
İstanbul Okan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 20.272
23.500
16.169
18.600		 356,38022
382,29722
398,04049
382,96379
Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 14.713
15.500
16.219
11.400		 364,97284
393,87626
397,95759
394,89184
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 18.025
17.300
17.237
22.900		 359,56110
391,00805
396,52035
377,54209
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 17.245
16.800
18.077
17.700		 360,75128
391,81736
395,34166
384,12561
İnönü Üniversitesi (Malatya) Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.019
18.400
18.116
16.900		 358,15169
389,35135
395,28044
385,31717
Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 17.533
17.300
18.455
18.200		 360,31735
391,02721
394,81192
383,41532
Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.547
18.900
19.034
20.100		 356,02764
388,51505
394,01625
380,93329
Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 19.739
18.400
19.051
17.700		 357,16724
389,29841
394,00139
384,15092
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
90+3		 72
72
72
93		 20.725
19.300
19.473
21.500		 355,79119
387,89377
393,47889
379,19356
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 18.857
19.600
19.474
20.100		 358,36999
387,56066
393,47860
380,83846
İzmir Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.259
19.400
20.456
25.300		 356,40208
387,74800
392,19689
374,78997
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 20.112
19.400
20.610
22.100		 356,61432
387,81205
392,01619
378,50038
Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 23.492
21.900
20.690
19.100		 352,20151
384,32731
391,90961
382,16247
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 21.428
20.900
20.837
22.700		 354,84362
385,66559
391,72352
377,75605
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 22.348
21.000
21.363
23.900		 353,67991
385,44093
391,06176
376,37240
Balıkesir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 23.852
22.300
21.528
22.000		 351,73283
383,81810
390,86050
378,58285
Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.548
22.600
21.621
21.700		 350,88865
383,40938
390,73578
378,99143
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.035
22.500
22.444
23.700		 352,76248
383,56482
389,73357
376,54144
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 28.447
24.700
22.873
22.900		 346,62321
380,89489
389,21876
377,55429
Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 25.154
23.300
23.429
23.900		 350,20884
382,64935
388,61179
376,28647
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.678
22.400
23.476
30.300		 351,95629
383,69045
388,56647
369,86316
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.179
23.500
23.805
25.800		 350,18241
382,32612
388,17664
374,30289
Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 24.155
22.600
24.137
23.500		 351,36398
383,43042
387,80659
376,74714
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
50+2
50+2		 72
72
52
52		 26.716
24.700
24.379
25.500		 348,45728
380,87289
387,53111
374,60122
Trakya Üniversitesi (Edirne) Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.897
24.600
25.198
26.600		 349,41190
381,06263
386,63827
373,37162
Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 28.609
25.700
25.571
28.700		 346,47739
379,71482
386,24351
371,24208
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 32.236
28.300
26.031
25.200		 342,94647
376,83085
385,76086
374,91706
Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 31.498
26.700
26.036
29.000		 343,62190
378,60871
385,75669
371,01182
Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 30.489
26.700
26.344
29.200		 344,57256
378,61506
385,41916
370,75533
Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 27.280
25.800
26.548
27.600		 347,85107
379,63578
385,19138
372,42791
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
70+2
90+3		 72
72
72
93		 29.500
25.800
26.566
30.000		 345,56716
379,54118
385,17876
370,10255
Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 28.566
26.500
26.647
29.000		 346,51892
378,80443
385,10815
370,99193
Uşak Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 29.735
26.600
26.794
29.800		 345,34340
378,65686
384,98315
370,24041
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 30.821
27.000
27.188
30.300		 344,24157
378,28370
384,58726
369,80247
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 31.835
27.700
27.272
30.600		 343,34153
377,37608
384,50366
369,58015
Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.227
25.400
27.402
30.400		 347,90946
380,10644
384,36585
369,71396
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 23.421
22.700

 352,29077
383,39973
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.593
28.200
28.684
30.900		 343,54361
376,86598
383,14780
369,29043
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 31.389
27.500
28.783
31.500		 343,70946
377,62623
383,06811
368,75126
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 30.046
28.200
28.843
32.400		 345,02532
376,90536
383,01036
367,93643
Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
80+2		 72
72
62
82		 32.801
28.500
29.494
34.100		 342,40984
376,55927
382,36486
366,53222
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 33.344
28.500
29.497
36.100		 341,90173
376,57717
382,36241
364,87903
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 33.716
28.700
29.654
33.400		 341,59548
376,37902
382,20091
367,05734
Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 70+2
70+2
60+2
70+2		 72
72
62
72		 34.292
29.400
30.434
34.800		 341,08571
375,65585
381,41528
365,96353
Yozgat Bozok Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 34.617
30.000
31.436
35.500		 340,81036
374,99053
380,52844
365,37146
Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 33.917
29.900
31.664
34.400		 341,42401
375,06614
380,32759
366,28441
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
6+0
5+0
8+0		 8
6
5
8		 39.856
33.800
34.507
52.700		 336,45623
371,35124
377,88111
353,37795
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 9+0
10+0
8+0
15+0		 9
10
8
15		 40.132
38.200
39.805
61.800		 336,23406
367,43087
373,71980
348,27785
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 21+0
20+0
6+0
7+0		 21
20
6
7		 54.132
46.500
39.850
54.700		 326,57139
361,02264
373,67865
352,15781
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 12+0
10+0
8+0
6+0		 12
10
8
6		 52.913
45.100
50.129
63.000		 327,35190
362,07665
366,71902
347,67983
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 8+0
7+0
10+0
5+0		 8
7
10
5		 47.660
44.700
55.083
70.300		 330,73964
362,39479
363,77352
344,08738
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) SÖZ 13+0
14+0
7+0
8+0		 13
14
7
8		 59.399
57.200
60.964
70.500		 323,44526
354,10779
360,44848
343,99555
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 34+0
34+0

 34
34

 54.018
54.300

 326,63922
355,96991
Erciyes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 60+2


 62


 21.637


 354,58538
—-
Harran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1


 41


 24.456


 351,00329
—-
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
42+0
25+0
24+0		 42
42
25
24		 72.560
68.000
105.391
79.700		 316,61440
348,03017
340,97111
339,86792
İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
55+0
54+0
63+0		 42
55
54
63		 76.994
79.300
90.110
111.000		 314,55063
342,36490
346,91215
327,99439
İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
48+0
49+0
63+0		 42
48
49
63		 70.138
72.300
171.042
179.000		 317,80294
345,77581
321,23381
308,91644
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 30+0
30+0
20+0
10+0		 30
30
20
10		 78.152
89.500
96.792
96.700		 314,01888
337,78541
344,24748
333,06537
Artvin Çoruh Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) SÖZ 40+1


 41


 34.309


 341,07020
—-
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 2+0
8+0

 2
8

 55.040
94.900

 326,02043
335,50036
Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 40+0
46+0
15+0
11+0		 40
46
15
11		 135.305
147.000
125.076
128.000		 293,14262
317,49938
334,29677
322,44057
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
44+0
30+0
25+0		 42
44
30
25		 196.974
122.000
133.732
143.000		 277,21449
325,21349
331,62565
317,97655
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
59+0
46+0
25+0		 42
59
46
25		 102.013
130.000
245.894
110.000		 304,18920
322,63720
304,46834
328,11719
Biruni Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 42+0
42+0
42+0
33+0		 42
42
42
26		 110.544
120.000
196.697
Dolmadı		 301,13845
326,01816
315,01579
Dolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 12+0
25+0
10+0
 12
25
10
 93.444
146.000
181.250
 307,47797
317,69727
318,68884
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 23+0
15+0
15+0
48+0		 23
15
1
-		 126.494
146.000
Dolmadı
Dolmadı		 295,88805
317,74950
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 38+0
46+0
35+0
59+0		 38
46
35
59		 143.506
170.000
192.955
251.000		 290,71194
311,06193
315,86798
293,86611
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 15+0
15+0
20+0
20+0		 15
15
20
20		 218.440
202.000
268.915
295.000		 272,60665
303,03024
299,95591
286,14403
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 19+0
19+0
8+0
24+0		 19
19
8
12		 215.428
248.000
272.029
Dolmadı		 273,21851
292,79986
299,35655
Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 29+0
20+0
17+0
45+0		 29
20
3
5		 181.948
222.000
Dolmadı
Dolmadı		 280,69536
298,36549
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 34+0
34+0
36+0
36+0		 34
34
36
36		 219.695
230.000
290.891
290.000		 272,36316
296,60102
295,92057
286,98972
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 4+0
5+0
10+0
 4
5
3
 220.430
264.000
Dolmadı
 272,20225
289,54305
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 5+0
5+0
7+0
7+0		 5
5
2
5		 247.740
285.000
Dolmadı
Dolmadı		 266,80633
285,36628
Dolmadı
Dolmadı
Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 2+0
5+0

 2
3

 170.791


 283,42278
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 13+0
8+0
13+0
23+0		 13
3

1		 258.500

Dolmadı
Dolmadı		 264,80491

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 4+0
1+0
2+0
10+0		 2


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZ 14+0
8+0
10+0
18+0		 5
1
1
-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZ 38+0
29+0
28+0
25+0		 29
11
10
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı

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