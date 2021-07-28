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Okul öncesi öğretmenliği taban puanları: 2021 Okul öncesi öğretmenliği kaç puan?

Okul öncesi öğretmenliği günümüzde sıkça tercih edilen mesleklerden biri. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okul öncesi öğretmenliğinin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları...

28.07.2021 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları: 2021 Okul öncesi öğretmenliği kaç puan?

Üniversite tercih işlemleri süreci başladı. Binlerce öğrenci geleceğini önemli ölçüde etkileyecek bir karar alacak. Uzmanlardan tercih yapacak öğrencilere birçok öneri geliyor. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına etki edecektir. Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda var" şeklinde konuştu. Okul öncesi öğretmenliği yapmak isteyenler için ise 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları haberimizde yer alıyor.

2021 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.449
2.161
2.250
7.919		 439,58314
443,84057
429,05080
436,70465
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
7+0		 3
3
3
7		 2.762
2.311
3.260
12.141		 436,54612
442,41598
421,81686
425,30671
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 3.434
3.050
3.040
11.735		 431,29862
436,44137
423,31063
426,27747
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 8+0
4+0
5+0
5+0		 8
4
5
5		 4.062
3.873
4.600
17.457		 427,10224
430,69568
415,04411
414,81853
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 6+0


 6


 5.930


 418,00509
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 6.095
5.605
6.260
17.193		 417,35502
422,61122
408,51594
415,25098
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.864
9.155
8.860
18.779		 408,16482
411,41784
400,70087
412,58465
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 10.317
11.948
13.700
24.215		 404,43758
405,25704
390,47354
404,53183

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 10.393
10.128
11.400
22.437		 404,27095
409,09758
394,77956
407,05187
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 10+0
5+0
5+0
5+0		 10
5
5
5		 11.318
8.400
10.600
10.061		 402,22442
413,38561
396,59437
430,50290
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 11.455
11.194
10.900
21.770		 401,96959
406,82186
395,80829
407,99510
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 11.912
10.151
9.920
20.815		 400,91959
409,03237
398,16504
409,41240
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.016
11.865
13.100
23.198		 400,67324
405,40963
391,63568
405,89858
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.173
9.184
7.460
18.806		 400,33550
411,31795
404,61866
412,53618
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.500
12.597
13.000
21.736		 399,64472
404,03361
391,79382
408,03889
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 13.718
13.493
13.700
22.615		 397,18208
402,34505
390,59542
406,76904
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
4+0
4+0		 8
5
4
4		 14.328
10.642
7.080
22.576		 396,01102
407,92706
405,89086
406,84650
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 14.374
13.824
14.100
23.297		 395,94253
401,71608
389,71023
405,75362
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 15.031
15.703
16.800
25.572		 394,71916
398,69906
385,48938
402,71250
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
80+2
60+2		 72
62
82
62		 15.338
14.750
15.400
21.658		 394,23389
400,20328
387,68020
408,17750
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.359
15.496
16.400
25.473		 394,20354
399,03353
386,12135
402,83191

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 15.555
16.219
11.400
17.557		 393,87626
397,95759
394,89184
414,64295
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 16.831
18.077
17.700
26.355		 391,81736
395,34166
384,12561
401,71799
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
80+2
60+2		 72
72
82
62		 17.346
18.455
18.200
24.804		 391,02721
394,81192
383,41532
403,74375
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
40+1
40+1
 62
41
41
 17.360
17.237
22.900
 391,00805
396,52035
377,54209
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 10+0
6+0
7+0
7+0		 10
6
7
7		 18.378
11.704
14.300
24.272		 389,44937
405,71636
389,42405
404,47297
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 18.441
18.116
16.900
25.084		 389,35135
395,28044
385,31717
403,37266
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 18.481
19.051
17.700
25.619		 389,29841
394,00139
384,15092
402,65732
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
4+0
 8
5
4
 18.670
22.183
400
 389,00251
390,06372
466,23363
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.994
19.034
20.100
27.768		 388,51505
394,01625
380,93329
399,95535
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 11+0
9+0
10+0
10+0		 11
9
10
10		 19.032
8.348
8.470
25.028		 388,45975
413,52395
401,75994
403,45479
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
90+3
90+3		 72
72
93
93		 19.388
19.473
21.500
31.231		 387,89377
393,47889
379,19356
395,95485
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 19.445
20.610
22.100
31.702		 387,81205
392,01619
378,50038
395,41309
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 19.479
20.456
25.300
 387,74800
392,19689
374,78997
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 19.616
19.474
20.100
25.998		 387,56066
393,47860
380,83846
402,18381
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.943
20.837
22.700
31.628		 385,66559
391,72352
377,75605
395,49085
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İÖ)		 SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 21.037
22.784
23.500
31.541		 385,52408
389,32759
376,77955
395,59402
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 21.086
21.363
23.900
32.066		 385,44093
391,06176
376,37240
395,03217
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
60+2
60+2		 62
52
62
62		 21.981
20.690
19.100
25.991		 384,32731
391,90961
382,16247
402,19715
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.984
21.932
21.100
27.579		 384,32455
390,34926
379,71391
400,16934
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 22.362
21.528
22.000
31.222		 383,81810
390,86050
378,58285
395,96862
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 22.477
23.476
30.300
 383,69045
388,56647
369,86316
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.582
22.444
23.700
32.271		 383,56482
389,73357
376,54144
394,80849
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 22.675
24.137
23.500
30.026		 383,43042
387,80659
376,74714
397,25918
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.693
21.621
21.700
30.866		 383,40938
390,73578
378,99143
396,35489
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50+2


 52


 22.705


 383,39973
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 9+0
6+0
7+0
8+0		 9
6
7
8		 22.778
14.557
15.500
26.222		 383,31410
400,50012
387,45201
401,89170
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
90+3		 62
62
82
93		 23.301
23.429
23.900
32.020		 382,64935
388,61179
376,28647
395,07782
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.553
23.805
25.800
35.670		 382,32612
388,17664
374,30289
391,21098
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
4+0		 6
4
4
4		 23.579
16.169
18.600
28.456		 382,29722
398,04049
382,96379
399,05502
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 20+0
6+0
7+0
9+0		 20
6
7
9		 24.211
14.047
15.500
26.176		 381,55277
401,27212
387,48395
401,95783
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 9+0
6+0
6+0
8+0		 9
6
6
8		 24.358
15.059
17.800
25.971		 381,35249
399,69912
384,01621
402,22464
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.614
25.198
26.600
35.845		 381,06263
386,63827
373,37162
391,01969
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
40+1
40+1
40+1		 62
41
41
41		 24.750
22.873
22.900
35.313		 380,89489
389,21876
377,55429
391,59131
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
50+2
50+2
50+2		 72
52
52
52		 24.766
24.379
25.500
34.103		 380,87289
387,53111
374,60122
392,82587
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.447
27.402
30.400
38.133		 380,10644
384,36585
369,71396
388,64992
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
60+2
60+2		 62
52
62
62		 25.746
25.571
28.700
37.637		 379,71482
386,24351
371,24208
389,11315
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 25.817
26.548
27.600
31.603		 379,63578
385,19138
372,42791
395,51975
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
90+3
90+3		 72
72
93
93		 25.890
26.566
30.000
37.961		 379,54118
385,17876
370,10255
388,79988
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.970
25.355
27.900
36.166		 379,45350
386,47037
372,05784
390,66302
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
70+2		 62
62
82
72		 26.507
26.647
29.000
37.052		 378,84452
385,10815
370,99193
389,72950
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 26.678
26.794
29.800
37.199		 378,65686
384,98315
370,24041
389,58151
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 26.726
26.344
29.200
38.869		 378,61506
385,41916
370,75533
387,93221
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
55+2		 62
52
52
57		 26.731
26.036
29.000
36.744		 378,60871
385,75669
371,01182
390,07847
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 27.020
27.188
30.300
38.252		 378,28370
384,58726
369,80247
388,53253
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 27.553
28.783
31.500
39.871		 377,62623
383,06811
368,75126
386,96455
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 27.788
27.272
30.600
37.757		 377,37608
384,50366
369,58015
388,99544
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 28.223
28.843
32.400
37.944		 376,90536
383,01036
367,93643
388,81304
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.261
28.684
30.900
38.282		 376,86598
383,14780
369,29043
388,50177
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
40+1
40+1
35+1		 62
41
41
36		 28.302
26.031
25.200
29.120		 376,83085
385,76086
374,91706
398,30033
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 28.547
29.497
36.100
 376,57717
382,36241
364,87903
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
80+2
85+3		 72
62
82
88		 28.562
29.494
34.100
41.309		 376,55927
382,36486
366,53222
385,64472
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.734
29.654
33.400
40.864		 376,37902
382,20091
367,05734
386,07490
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 29.074
30.719
36.100
42.502		 376,04970
381,16148
364,87012
384,56006
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
70+2
70+2		 72
62
72
72		 29.435
30.434
34.800
41.375		 375,65585
381,41528
365,96353
385,57783
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 29.999
31.664
34.400
40.725		 375,06614
380,32759
366,28441
386,20612
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.070
31.436
35.500
41.616		 374,99053
380,52844
365,37146
385,34420
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
50+2

 62
52

 30.727
33.834

 374,32472
378,44916
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
8+0
10+0		 6
5
8
10		 33.842
34.507
52.700
50.330		 371,35124
377,88111
353,37795
377,79909
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
15+0
17+0		 10
8
15
17		 38.230
39.805
61.800
61.939		 367,43087
373,71980
348,27785
368,70457
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
10+0
5+0
4+0		 7
10
5
4		 44.704
55.083
70.300
70.493		 362,39479
363,77352
344,08738
362,62176
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
6+0
10+0		 10
8
6
10		 45.143
50.129
63.000
62.141		 362,07665
366,71902
347,67983
368,55563
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 20+0
6+0
7+0
9+0		 20
6
7
9		 46.586
39.850
54.700
56.934		 361,02264
373,67865
352,15781
372,49017
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0


 34


 54.333


 355,96991
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 14+0
7+0
8+0
11+0		 14
7
8
11		 57.288
60.964
70.500
70.384		 354,10779
360,44848
343,99555
362,70759
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 26+0
20+0
16+0
14+0		 26
20
16
14		 62.591
76.431
67.200
60.156		 351,01397
352,74683
345,53177
370,04025
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
25+0
24+0
24+0		 42
25
24
24		 68.003
105.391
79.700
89.522		 348,03017
340,97111
339,86792
350,67686
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 48+0
49+0
63+0
54+0		 48
49
63
54		 72.351
171.042
179.000
167.795		 345,77581
321,23381
308,91644
313,63834
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 55+0
54+0
63+0
60+0		 55
54
63
60		 79.333
90.110
111.000
100.068		 342,36490
346,91215
327,99439
344,73786
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
26+0
55+0
41+0		 42
26
26
41		 41
83.295
174.305
Dolmadı
209.024		 340,52542
320,40320
Dolmadı
298,35526
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 SÖZ 30+0
20+0
10+0
5+0		 30
20
10
5		 89.540
96.792
96.700
89.430		 337,78541
344,24748
333,06537
350,73220
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 8+0


 8


 94.990


 335,50036
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
42+0
33+0
 42
42
26
 120.553
196.697
Dolmadı
 326,01816
315,01579
Dolmadı
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 44+0
30+0
25+0
15+0		 44
30
25
15		 122.943
133.732
143.000
131.827		 325,21349
331,62565
317,97655
328,90217
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 59+0
46+0
25+0
10+0		 59
46
25
10		 130.805
245.894
110.000
79.991		 322,63720
304,46834
328,11719
356,46330
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 15+0
15+0
48+0
59+0		 15
1
0
17		 146.498
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 317,74950
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 25+0
10+0

 25
10

 146.683
181.250

 317,69727
318,68884
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 46+0
15+0
11+0
2+0		 46
15
11
2		 147.349
125.076
128.000
80.339		 317,49938
334,29677
322,44057
356,23480
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 46+0
35+0
59+0
43+0		 46
35
59
43		 170.161
192.955
251.000
153.357		 311,06193
315,86798
293,86611
319,50854
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 15+0
20+0
20+0
31+0		 15
20
20
23		 202.230
268.915
295.000
Dolmadı		 303,03024
299,95591
286,14403
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 20+0
17+0
45+0
57+0		 20
3
5
13		 222.585
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 298,36549
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0
36+0
36+0
12+0		 34
36
36
12		 230.644
290.891
290.000
175.804		 296,60102
295,92057
286,98972
310,50834
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 19+0
8+0
24+0
31+0		 19
8
12
24		 248.512
272.029
Dolmadı
Dolmadı		 292,79986
299,35655
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 5+0
10+0

 5
3

 264.278
Dolmadı

 289,54305
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 5+0
7+0
7+0
9+0		 5
2
5
3		 285.865
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 285,36628
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 1+0
2+0
10+0
26+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 12+0
14+0
12+0
14+0		 10
13
12
14		 Dolmadı
Dolmadı
243.000
170.242		 Dolmadı
Dolmadı
295,32984
312,66439
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 5+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 8+0
10+0
18+0
35+0		 1
1
0
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 8+0
13+0
23+0
38+0		 3

1
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 29+0
28+0
25+0
10+0		 11
10
7
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
175.714		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,53881
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 40+0
11+0
16+0
48+0		 33
4
2
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

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