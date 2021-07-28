|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|15.555
16.219
11.400
17.557
|393,87626
397,95759
394,89184
414,64295
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|16.831
18.077
17.700
26.355
|391,81736
395,34166
384,12561
401,71799
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
60+2
|72
72
82
62
|17.346
18.455
18.200
24.804
|391,02721
394,81192
383,41532
403,74375
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
40+1
40+1
—
|62
41
41
—
|17.360
17.237
22.900
—
|391,00805
396,52035
377,54209
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
6+0
7+0
7+0
|10
6
7
7
|18.378
11.704
14.300
24.272
|389,44937
405,71636
389,42405
404,47297
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|18.441
18.116
16.900
25.084
|389,35135
395,28044
385,31717
403,37266
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|18.481
19.051
17.700
25.619
|389,29841
394,00139
384,15092
402,65732
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
5+0
4+0
—
|8
5
4
—
|18.670
22.183
400
—
|389,00251
390,06372
466,23363
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.994
19.034
20.100
27.768
|388,51505
394,01625
380,93329
399,95535
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|11+0
9+0
10+0
10+0
|11
9
10
10
|19.032
8.348
8.470
25.028
|388,45975
413,52395
401,75994
403,45479
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
90+3
90+3
|72
72
93
93
|19.388
19.473
21.500
31.231
|387,89377
393,47889
379,19356
395,95485
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|19.445
20.610
22.100
31.702
|387,81205
392,01619
378,50038
395,41309
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|19.479
20.456
25.300
—
|387,74800
392,19689
374,78997
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|19.616
19.474
20.100
25.998
|387,56066
393,47860
380,83846
402,18381
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.943
20.837
22.700
31.628
|385,66559
391,72352
377,75605
395,49085
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İÖ)
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|21.037
22.784
23.500
31.541
|385,52408
389,32759
376,77955
395,59402
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|21.086
21.363
23.900
32.066
|385,44093
391,06176
376,37240
395,03217
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
60+2
60+2
|62
52
62
62
|21.981
20.690
19.100
25.991
|384,32731
391,90961
382,16247
402,19715
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.984
21.932
21.100
27.579
|384,32455
390,34926
379,71391
400,16934
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|22.362
21.528
22.000
31.222
|383,81810
390,86050
378,58285
395,96862
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|22.477
23.476
30.300
—
|383,69045
388,56647
369,86316
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.582
22.444
23.700
32.271
|383,56482
389,73357
376,54144
394,80849
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|22.675
24.137
23.500
30.026
|383,43042
387,80659
376,74714
397,25918
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.693
21.621
21.700
30.866
|383,40938
390,73578
378,99143
396,35489
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|22.705
—
—
—
|383,39973
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
6+0
7+0
8+0
|9
6
7
8
|22.778
14.557
15.500
26.222
|383,31410
400,50012
387,45201
401,89170
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
90+3
|62
62
82
93
|23.301
23.429
23.900
32.020
|382,64935
388,61179
376,28647
395,07782
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.553
23.805
25.800
35.670
|382,32612
388,17664
374,30289
391,21098
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
4+0
4+0
4+0
|6
4
4
4
|23.579
16.169
18.600
28.456
|382,29722
398,04049
382,96379
399,05502
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
6+0
7+0
9+0
|20
6
7
9
|24.211
14.047
15.500
26.176
|381,55277
401,27212
387,48395
401,95783
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|9+0
6+0
6+0
8+0
|9
6
6
8
|24.358
15.059
17.800
25.971
|381,35249
399,69912
384,01621
402,22464
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.614
25.198
26.600
35.845
|381,06263
386,63827
373,37162
391,01969
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
40+1
40+1
40+1
|62
41
41
41
|24.750
22.873
22.900
35.313
|380,89489
389,21876
377,55429
391,59131
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
50+2
50+2
50+2
|72
52
52
52
|24.766
24.379
25.500
34.103
|380,87289
387,53111
374,60122
392,82587
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.447
27.402
30.400
38.133
|380,10644
384,36585
369,71396
388,64992
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
60+2
60+2
|62
52
62
62
|25.746
25.571
28.700
37.637
|379,71482
386,24351
371,24208
389,11315
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|25.817
26.548
27.600
31.603
|379,63578
385,19138
372,42791
395,51975
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
90+3
90+3
|72
72
93
93
|25.890
26.566
30.000
37.961
|379,54118
385,17876
370,10255
388,79988
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.970
25.355
27.900
36.166
|379,45350
386,47037
372,05784
390,66302
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
70+2
|62
62
82
72
|26.507
26.647
29.000
37.052
|378,84452
385,10815
370,99193
389,72950
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|26.678
26.794
29.800
37.199
|378,65686
384,98315
370,24041
389,58151
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|26.726
26.344
29.200
38.869
|378,61506
385,41916
370,75533
387,93221
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
55+2
|62
52
52
57
|26.731
26.036
29.000
36.744
|378,60871
385,75669
371,01182
390,07847
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|27.020
27.188
30.300
38.252
|378,28370
384,58726
369,80247
388,53253
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|27.553
28.783
31.500
39.871
|377,62623
383,06811
368,75126
386,96455
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|27.788
27.272
30.600
37.757
|377,37608
384,50366
369,58015
388,99544
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|28.223
28.843
32.400
37.944
|376,90536
383,01036
367,93643
388,81304
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.261
28.684
30.900
38.282
|376,86598
383,14780
369,29043
388,50177
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
40+1
40+1
35+1
|62
41
41
36
|28.302
26.031
25.200
29.120
|376,83085
385,76086
374,91706
398,30033
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|28.547
29.497
36.100
—
|376,57717
382,36241
364,87903
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
80+2
85+3
|72
62
82
88
|28.562
29.494
34.100
41.309
|376,55927
382,36486
366,53222
385,64472
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.734
29.654
33.400
40.864
|376,37902
382,20091
367,05734
386,07490
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|29.074
30.719
36.100
42.502
|376,04970
381,16148
364,87012
384,56006
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
70+2
|72
62
72
72
|29.435
30.434
34.800
41.375
|375,65585
381,41528
365,96353
385,57783
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|29.999
31.664
34.400
40.725
|375,06614
380,32759
366,28441
386,20612
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.070
31.436
35.500
41.616
|374,99053
380,52844
365,37146
385,34420
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
50+2
—
—
|62
52
—
—
|30.727
33.834
—
—
|374,32472
378,44916
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|6+0
5+0
8+0
10+0
|6
5
8
10
|33.842
34.507
52.700
50.330
|371,35124
377,88111
353,37795
377,79909
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
15+0
17+0
|10
8
15
17
|38.230
39.805
61.800
61.939
|367,43087
373,71980
348,27785
368,70457
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0
10+0
5+0
4+0
|7
10
5
4
|44.704
55.083
70.300
70.493
|362,39479
363,77352
344,08738
362,62176
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
8+0
6+0
10+0
|10
8
6
10
|45.143
50.129
63.000
62.141
|362,07665
366,71902
347,67983
368,55563
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|20+0
6+0
7+0
9+0
|20
6
7
9
|46.586
39.850
54.700
56.934
|361,02264
373,67865
352,15781
372,49017
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|54.333
—
—
—
|355,96991
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|14+0
7+0
8+0
11+0
|14
7
8
11
|57.288
60.964
70.500
70.384
|354,10779
360,44848
343,99555
362,70759
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|26+0
20+0
16+0
14+0
|26
20
16
14
|62.591
76.431
67.200
60.156
|351,01397
352,74683
345,53177
370,04025
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
25+0
24+0
24+0
|42
25
24
24
|68.003
105.391
79.700
89.522
|348,03017
340,97111
339,86792
350,67686
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|48+0
49+0
63+0
54+0
|48
49
63
54
|72.351
171.042
179.000
167.795
|345,77581
321,23381
308,91644
313,63834
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|55+0
54+0
63+0
60+0
|55
54
63
60
|79.333
90.110
111.000
100.068
|342,36490
346,91215
327,99439
344,73786
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
26+0
55+0
41+0
|42
26
26
41
|41
83.295
174.305
Dolmadı
209.024
|340,52542
320,40320
Dolmadı
298,35526
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
20+0
10+0
5+0
|30
20
10
5
|89.540
96.792
96.700
89.430
|337,78541
344,24748
333,06537
350,73220
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|94.990
—
—
—
|335,50036
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0
42+0
33+0
—
|42
42
26
—
|120.553
196.697
Dolmadı
—
|326,01816
315,01579
Dolmadı
—
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|44+0
30+0
25+0
15+0
|44
30
25
15
|122.943
133.732
143.000
131.827
|325,21349
331,62565
317,97655
328,90217
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|59+0
46+0
25+0
10+0
|59
46
25
10
|130.805
245.894
110.000
79.991
|322,63720
304,46834
328,11719
356,46330
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|15+0
15+0
48+0
59+0
|15
1
0
17
|146.498
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|317,74950
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|25+0
10+0
—
—
|25
10
—
—
|146.683
181.250
—
—
|317,69727
318,68884
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|46+0
15+0
11+0
2+0
|46
15
11
2
|147.349
125.076
128.000
80.339
|317,49938
334,29677
322,44057
356,23480
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|46+0
35+0
59+0
43+0
|46
35
59
43
|170.161
192.955
251.000
153.357
|311,06193
315,86798
293,86611
319,50854
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|15+0
20+0
20+0
31+0
|15
20
20
23
|202.230
268.915
295.000
Dolmadı
|303,03024
299,95591
286,14403
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20+0
17+0
45+0
57+0
|20
3
5
13
|222.585
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|298,36549
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|34+0
36+0
36+0
12+0
|34
36
36
12
|230.644
290.891
290.000
175.804
|296,60102
295,92057
286,98972
310,50834
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|19+0
8+0
24+0
31+0
|19
8
12
24
|248.512
272.029
Dolmadı
Dolmadı
|292,79986
299,35655
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
10+0
—
—
|5
3
—
—
|264.278
Dolmadı
—
—
|289,54305
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|5+0
7+0
7+0
9+0
|5
2
5
3
|285.865
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|285,36628
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
2+0
10+0
26+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|12+0
14+0
12+0
14+0
|10
13
12
14
|Dolmadı
Dolmadı
243.000
170.242
|Dolmadı
Dolmadı
295,32984
312,66439
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|8+0
10+0
18+0
35+0
|1
1
0
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|8+0
13+0
23+0
38+0
|3
—
1
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|29+0
28+0
25+0
10+0
|11
10
7
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
175.714
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,53881
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|40+0
11+0
16+0
48+0
|33
4
2
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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