Üniversite tercih işlemleri süreci başladı. Binlerce öğrenci geleceğini önemli ölçüde etkileyecek bir karar alacak. Uzmanlardan tercih yapacak öğrencilere birçok öneri geliyor. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına etki edecektir. Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda var" şeklinde konuştu. Okul öncesi öğretmenliği yapmak isteyenler için ise 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları haberimizde yer alıyor.

2021 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 2.449

2.161

2.250

7.919 439,58314

443,84057

429,05080

436,70465 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 3+0

3+0

3+0

7+0 3

3

3

7 2.762

2.311

3.260

12.141 436,54612

442,41598

421,81686

425,30671 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 3.434

3.050

3.040

11.735 431,29862

436,44137

423,31063

426,27747 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) (Burslu) SÖZ 8+0

4+0

5+0

5+0 8

4

5

5 4.062

3.873

4.600

17.457 427,10224

430,69568

415,04411

414,81853 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 6+0

—

—

— 6

—

—

— 5.930

—

—

— 418,00509

—

—

— HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 6.095

5.605

6.260

17.193 417,35502

422,61122

408,51594

415,25098 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 8.864

9.155

8.860

18.779 408,16482

411,41784

400,70087

412,58465 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 7+0

4+0

4+0

4+0 7

4

4

4 10.317

11.948

13.700

24.215 404,43758

405,25704

390,47354

404,53183

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90+3

90+3

100+3

100+3 93

93

103

103 10.393

10.128

11.400

22.437 404,27095

409,09758

394,77956

407,05187 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 10+0

5+0

5+0

5+0 10

5

5

5 11.318

8.400

10.600

10.061 402,22442

413,38561

396,59437

430,50290 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2

80+2

90+3

90+3 82

82

93

93 11.455

11.194

10.900

21.770 401,96959

406,82186

395,80829

407,99510 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 11.912

10.151

9.920

20.815 400,91959

409,03237

398,16504

409,41240 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 12.016

11.865

13.100

23.198 400,67324

405,40963

391,63568

405,89858 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 12.173

9.184

7.460

18.806 400,33550

411,31795

404,61866

412,53618 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 12.500

12.597

13.000

21.736 399,64472

404,03361

391,79382

408,03889 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

80+2

90+3 72

72

82

93 13.718

13.493

13.700

22.615 397,18208

402,34505

390,59542

406,76904 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 8+0

5+0

4+0

4+0 8

5

4

4 14.328

10.642

7.080

22.576 396,01102

407,92706

405,89086

406,84650 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 14.374

13.824

14.100

23.297 395,94253

401,71608

389,71023

405,75362 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

80+2

80+2 72

72

82

82 15.031

15.703

16.800

25.572 394,71916

398,69906

385,48938

402,71250 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

80+2

60+2 72

62

82

62 15.338

14.750

15.400

21.658 394,23389

400,20328

387,68020

408,17750 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 15.359

15.496

16.400

25.473 394,20354

399,03353

386,12135

402,83191

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 15.555

16.219

11.400

17.557 393,87626

397,95759

394,89184

414,64295 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

70+2

70+2 62

62

72

72 16.831

18.077

17.700

26.355 391,81736

395,34166

384,12561

401,71799 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

80+2

60+2 72

72

82

62 17.346

18.455

18.200

24.804 391,02721

394,81192

383,41532

403,74375 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

40+1

40+1

— 62

41

41

— 17.360

17.237

22.900

— 391,00805

396,52035

377,54209

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 10+0

6+0

7+0

7+0 10

6

7

7 18.378

11.704

14.300

24.272 389,44937

405,71636

389,42405

404,47297 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 18.441

18.116

16.900

25.084 389,35135

395,28044

385,31717

403,37266 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

80+2

80+2 72

72

82

82 18.481

19.051

17.700

25.619 389,29841

394,00139

384,15092

402,65732 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 8+0

5+0

4+0

— 8

5

4

— 18.670

22.183

400

— 389,00251

390,06372

466,23363

— KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 18.994

19.034

20.100

27.768 388,51505

394,01625

380,93329

399,95535 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 11+0

9+0

10+0

10+0 11

9

10

10 19.032

8.348

8.470

25.028 388,45975

413,52395

401,75994

403,45479 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

90+3

90+3 72

72

93

93 19.388

19.473

21.500

31.231 387,89377

393,47889

379,19356

395,95485 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 19.445

20.610

22.100

31.702 387,81205

392,01619

378,50038

395,41309 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

— 62

62

62

— 19.479

20.456

25.300

— 387,74800

392,19689

374,78997

— VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

80+2

80+2 62

62

82

82 19.616

19.474

20.100

25.998 387,56066

393,47860

380,83846

402,18381 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 20.943

20.837

22.700

31.628 385,66559

391,72352

377,75605

395,49085 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İÖ) SÖZ 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 21.037

22.784

23.500

31.541 385,52408

389,32759

376,77955

395,59402 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

70+2

70+2 62

62

72

72 21.086

21.363

23.900

32.066 385,44093

391,06176

376,37240

395,03217 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

60+2

60+2 62

52

62

62 21.981

20.690

19.100

25.991 384,32731

391,90961

382,16247

402,19715 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 21.984

21.932

21.100

27.579 384,32455

390,34926

379,71391

400,16934 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 22.362

21.528

22.000

31.222 383,81810

390,86050

378,58285

395,96862 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

— 62

62

62

— 22.477

23.476

30.300

— 383,69045

388,56647

369,86316

— BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 22.582

22.444

23.700

32.271 383,56482

389,73357

376,54144

394,80849 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 22.675

24.137

23.500

30.026 383,43042

387,80659

376,74714

397,25918 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 22.693

21.621

21.700

30.866 383,40938

390,73578

378,99143

396,35489 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50+2

—

—

— 52

—

—

— 22.705

—

—

— 383,39973

—

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 9+0

6+0

7+0

8+0 9

6

7

8 22.778

14.557

15.500

26.222 383,31410

400,50012

387,45201

401,89170 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

80+2

90+3 62

62

82

93 23.301

23.429

23.900

32.020 382,64935

388,61179

376,28647

395,07782 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 23.553

23.805

25.800

35.670 382,32612

388,17664

374,30289

391,21098 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 6+0

4+0

4+0

4+0 6

4

4

4 23.579

16.169

18.600

28.456 382,29722

398,04049

382,96379

399,05502 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 20+0

6+0

7+0

9+0 20

6

7

9 24.211

14.047

15.500

26.176 381,55277

401,27212

387,48395

401,95783 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 9+0

6+0

6+0

8+0 9

6

6

8 24.358

15.059

17.800

25.971 381,35249

399,69912

384,01621

402,22464 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 24.614

25.198

26.600

35.845 381,06263

386,63827

373,37162

391,01969 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

40+1

40+1

40+1 62

41

41

41 24.750

22.873

22.900

35.313 380,89489

389,21876

377,55429

391,59131 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

50+2

50+2

50+2 72

52

52

52 24.766

24.379

25.500

34.103 380,87289

387,53111

374,60122

392,82587 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 25.447

27.402

30.400

38.133 380,10644

384,36585

369,71396

388,64992 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

60+2

60+2 62

52

62

62 25.746

25.571

28.700

37.637 379,71482

386,24351

371,24208

389,11315 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 25.817

26.548

27.600

31.603 379,63578

385,19138

372,42791

395,51975 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

90+3

90+3 72

72

93

93 25.890

26.566

30.000

37.961 379,54118

385,17876

370,10255

388,79988 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 25.970

25.355

27.900

36.166 379,45350

386,47037

372,05784

390,66302 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

80+2

70+2 62

62

82

72 26.507

26.647

29.000

37.052 378,84452

385,10815

370,99193

389,72950 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 26.678

26.794

29.800

37.199 378,65686

384,98315

370,24041

389,58151 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 26.726

26.344

29.200

38.869 378,61506

385,41916

370,75533

387,93221 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

55+2 62

52

52

57 26.731

26.036

29.000

36.744 378,60871

385,75669

371,01182

390,07847 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 27.020

27.188

30.300

38.252 378,28370

384,58726

369,80247

388,53253 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

70+2

70+2 62

62

72

72 27.553

28.783

31.500

39.871 377,62623

383,06811

368,75126

386,96455 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

50+2

50+2 62

52

52

52 27.788

27.272

30.600

37.757 377,37608

384,50366

369,58015

388,99544 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

80+2

80+2 62

62

82

82 28.223

28.843

32.400

37.944 376,90536

383,01036

367,93643

388,81304 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 28.261

28.684

30.900

38.282 376,86598

383,14780

369,29043

388,50177 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

40+1

40+1

35+1 62

41

41

36 28.302

26.031

25.200

29.120 376,83085

385,76086

374,91706

398,30033 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

— 62

62

62

— 28.547

29.497

36.100

— 376,57717

382,36241

364,87903

— GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

80+2

85+3 72

62

82

88 28.562

29.494

34.100

41.309 376,55927

382,36486

366,53222

385,64472 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 28.734

29.654

33.400

40.864 376,37902

382,20091

367,05734

386,07490 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

80+2

80+2 62

62

82

82 29.074

30.719

36.100

42.502 376,04970

381,16148

364,87012

384,56006 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

60+2

70+2

70+2 72

62

72

72 29.435

30.434

34.800

41.375 375,65585

381,41528

365,96353

385,57783 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 29.999

31.664

34.400

40.725 375,06614

380,32759

366,28441

386,20612 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 30.070

31.436

35.500

41.616 374,99053

380,52844

365,37146

385,34420 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2

50+2

—

— 62

52

—

— 30.727

33.834

—

— 374,32472

378,44916

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 6+0

5+0

8+0

10+0 6

5

8

10 33.842

34.507

52.700

50.330 371,35124

377,88111

353,37795

377,79909 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 10+0

8+0

15+0

17+0 10

8

15

17 38.230

39.805

61.800

61.939 367,43087

373,71980

348,27785

368,70457 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 7+0

10+0

5+0

4+0 7

10

5

4 44.704

55.083

70.300

70.493 362,39479

363,77352

344,08738

362,62176 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 10+0

8+0

6+0

10+0 10

8

6

10 45.143

50.129

63.000

62.141 362,07665

366,71902

347,67983

368,55563 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 20+0

6+0

7+0

9+0 20

6

7

9 46.586

39.850

54.700

56.934 361,02264

373,67865

352,15781

372,49017 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 34+0

—

—

— 34

—

—

— 54.333

—

—

— 355,96991

—

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Burslu) SÖZ 14+0

7+0

8+0

11+0 14

7

8

11 57.288

60.964

70.500

70.384 354,10779

360,44848

343,99555

362,70759 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 26+0

20+0

16+0

14+0 26

20

16

14 62.591

76.431

67.200

60.156 351,01397

352,74683

345,53177

370,04025 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 42+0

25+0

24+0

24+0 42

25

24

24 68.003

105.391

79.700

89.522 348,03017

340,97111

339,86792

350,67686 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 48+0

49+0

63+0

54+0 48

49

63

54 72.351

171.042

179.000

167.795 345,77581

321,23381

308,91644

313,63834 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 55+0

54+0

63+0

60+0 55

54

63

60 79.333

90.110

111.000

100.068 342,36490

346,91215

327,99439

344,73786 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 42+0

26+0

55+0

41+0 42

26

26

41 41

83.295

174.305

Dolmadı

209.024 340,52542

320,40320

Dolmadı

298,35526 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%25 İndirimli) SÖZ 30+0

20+0

10+0

5+0 30

20

10

5 89.540

96.792

96.700

89.430 337,78541

344,24748

333,06537

350,73220 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 8+0

—

—

— 8

—

—

— 94.990

—

—

— 335,50036

—

—

— BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 42+0

42+0

33+0

— 42

42

26

— 120.553

196.697

Dolmadı

— 326,01816

315,01579

Dolmadı

— TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 44+0

30+0

25+0

15+0 44

30

25

15 122.943

133.732

143.000

131.827 325,21349

331,62565

317,97655

328,90217 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 59+0

46+0

25+0

10+0 59

46

25

10 130.805

245.894

110.000

79.991 322,63720

304,46834

328,11719

356,46330 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 15+0

15+0

48+0

59+0 15

1

0

17 146.498

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 317,74950

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 25+0

10+0

—

— 25

10

—

— 146.683

181.250

—

— 317,69727

318,68884

—

— MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 46+0

15+0

11+0

2+0 46

15

11

2 147.349

125.076

128.000

80.339 317,49938

334,29677

322,44057

356,23480 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 46+0

35+0

59+0

43+0 46

35

59

43 170.161

192.955

251.000

153.357 311,06193

315,86798

293,86611

319,50854 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 15+0

20+0

20+0

31+0 15

20

20

23 202.230

268.915

295.000

Dolmadı 303,03024

299,95591

286,14403

Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 20+0

17+0

45+0

57+0 20

3

5

13 222.585

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 298,36549

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 34+0

36+0

36+0

12+0 34

36

36

12 230.644

290.891

290.000

175.804 296,60102

295,92057

286,98972

310,50834 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 19+0

8+0

24+0

31+0 19

8

12

24 248.512

272.029

Dolmadı

Dolmadı 292,79986

299,35655

Dolmadı

Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 5+0

10+0

—

— 5

3

—

— 264.278

Dolmadı

—

— 289,54305

Dolmadı

—

— BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(İngilizce) (Ücretli) SÖZ 5+0

7+0

7+0

9+0 5

2

5

3 285.865

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 285,36628

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 1+0

2+0

10+0

26+0 —

—

0

0 —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı —

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 12+0

14+0

12+0

14+0 10

13

12

14 Dolmadı

Dolmadı

243.000

170.242 Dolmadı

Dolmadı

295,32984

312,66439 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 5+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği

(Ücretli) SÖZ 8+0

10+0

18+0

35+0 1

1

0

2 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 8+0

13+0

23+0

38+0 3

—

1

3 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 29+0

28+0

25+0

10+0 11

10

7

10 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

175.714 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

310,53881 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği

(%50 İndirimli) SÖZ 40+0

11+0

16+0

48+0 33

4

2

12 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı