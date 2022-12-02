Okul bahçesindeki ölümde karar açıklandı!

BABA MİRZAOĞLU: KİMSE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMADI

Kararı değerlendiren Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, 3 yıl önce yaşanan olayda okula giden kızının bahçedeki hatalardan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha zil sesi gelmeden, okul bahçesinde önlemsiz şekilde araç manevra yaparak kızımı altına alıyor ve ölümüne neden oluyor. Benim acım çok taze. Eylül'ü unutmadık ki Eylül unutulur mu? Burada hiç kimse hak ettiği cezayı almadı. Ceza alınsaydı en azından yüreğimize su serpilirdi. Yani kararı kamuoyuna bırakıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Mirzaoğlu, kararı bir üst mahkemeye temyize götüreceklerini söyledi.