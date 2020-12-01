Okul bahçesindeki kümeste üretilen yumurtalar, öğrencilere burs oldu

Hisar Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nun bahçesinde 300 metrekare alanda, çocuklara okulu sevdirmek, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurum idaresi tarafından geçen yıl kümes kuruldu.
Jeotermal enerji ile ısınan, tam donanımlı otomatik yem ve suluk makineleri ile folluk yerleştirilen kümeste 300 tavuk bulunuyor.
Okul Müdürü Salih Bulut, kümesi, çocuklara okulu sevdirmek ve hayvan sevgisini aşılamak için kurduklarını söyledi.
Daha sonraki süreçte işin profesyonel bir yöne evrildiğini dile getiren Bulut, "Şuanda kümesimizde 300 tavuğumuz var. Günlük yumurta üretimimiz çok güzel ancak biraz yem girdimiz fazla. Onu da bazı sponsor firmaların desteğiyle karşılıyoruz." dedi.
Bulut, tavukların yumurtalarının satışından elde ettikleri geliri de 19 öğrenciye burs olarak verdiklerini anlattı.
- "Gelirlerimiz artarsa, okula bir teknoloji laboratuvarı kurmak istiyoruz"
Adana'dan bir veteriner hekimin de ücretsiz olarak kendilerine danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:
"Kümesteki tavukların bakımını çok iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Hayvanların bakımı için hafta sonu da öğretmen arkadaşlarımız dönüşümlü olarak okula geliyor. Yem ve su takiplerini sürekli yapıyoruz. Yumurtaları da düzenli bir şekilde topluyoruz. Yumurtalarımızı, öğretmenlerimize ve marketlere satıyoruz. Gelirlerimiz artarsa, okula bir teknoloji laboratuvarı kurmak istiyoruz. Mini İHA projelerimiz var. İnşallah onları yapmayı planlıyoruz. Bazı öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmak amacıyla tablet alacağız. Yani, elde ettiğimiz bütün gelirlerimizi öğrencilerimiz ve okulumuzun ihtiyaçları için kullanmayı sürdüreceğiz.
Bulut, öğrencilerin de tavuklara ilgi gösterdiğini ve yumurta toplama ile bazı bakım konularında yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.
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