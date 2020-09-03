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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bodrum tatilinden dönen Kaynarca, bir otelde arkadaşları ile buluştu.

Dostlarıyla yemek yiyerek, sohbet eden Oktay Kaynarca, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Rol aldığı dizi ile ilgili açıklama yapan Kaynarca, "Önümüzdeki hafta çekimlerimiz başlayacak" dedi.