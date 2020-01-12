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Oyuncu Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin halen konuşulması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dile getirdi.

'SÜLEYMAN ÇAKIR' PAYLAŞIMI

Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"BU ARKADAŞ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Süleyman Çakır yine ölüm yıldönümünde TT olup, en çok konuşulanlar listesinin başına geçmiş… Gerçi vefat tarihi 08.04.2004 olarak tecelli etmiştir ama olsun... Bu arkadaşla olan yolculuğumuz bana da çok şey öğretti, çok şey kattı. Sevenleri sevenlerimdir. Hepsini kucaklıyor, sevgilerini ve üzüntülerini paylaşıyorum! Hızır Çakırbeyli…

"15 YIL SONRA BİR ŞEYLER SÖYLEMEK BANA DÜŞER"

Öte yandan Kaynarca, geçtiğimiz aylarda Süleyman Çakır karakterinin 15'nci ölüm yıl dönümünde özel bir video yayınlamıştı. Hayranlarının hatırlatması üzerine gururlanan ve şaşıran oyuncu, videoda şunları söylemişti:

Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp, ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu. Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz, çıkar bir yerden gelir. Hızır Çakır Beyli'yi yazanlar da Süleyman Çakır'ı yazanlardı. Onların işi belli olmaz. Benim hayalim ise bu iki karakteri aynı filmde görmek.

Oktay Kaynarca, videosunu Süleyman Çakır'la özdeşleşen burun çekme hareketiyle sonlandırmıştı. Kaynarca'nın videosu ve bu hareketi sosyal medyayı sallamıştı.