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Oktay Kaynarca: Hayatımda kimse yok ama dua edin

Önceki gün objektif karşısına geçen Oktay Kaynarca, muhabirlerin, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusunu cevapladı. Ünlü oyuncu, "Şu an için kimse yok ama dua edin" ifadelerini kullandı

17.12.2021 - 09:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir kıyafet markasının yüzü olan Oktay Kaynarca (56), önceki gün gerçekleşen lansmana katıldı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, "Biraz sonra gece başlayacak. Güzel ve heyecanlı bir durum. Benim içime de sinen ve birçok şeyi gerçekleştirdiğim, kendim olmak istediğim bir marka. Zaten üst logomuzda kendim olmaya çalıştım, kreasyon da o doğrultuda oldu. Kendi içime sindi, en önemlisi de o yani. Koleksiyonun her parçasının bir numarası var. Örnek olarak şöyle söyleyeyim; burada gördüğünüz her parçadan yüz tane yok, 25 tane var. Hepsi sınırlı sayıda. Yani bu kreasyonu çok ticari açıdan yapmadık. Benim için çok değerli." dedi.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK AMA DUA EDİN"

    Yeni bir proje ile eylül ayında seyirciyle buluşacağının müjdesini veren ünlü oyuncu, son olarak muhabirlerin, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna yanıt verdi. Oktay Kaynarca, "Şu an için kimse yok ama dua edin." şeklinde espri yaptı.

  • "BİZ DE ÇOK MUTLUYUZ"

    Davetliler arasında Kaynarca'nın yakın arkadaşı usta oyuncu Mehmet Aslantuğ da vardı. Geceye yalnız katılan Aslantuğ, muhabirlerle sohbet etti. Duygularını dile getiren Mehmet Aslantuğ, "Bir ağabey ve bir arkadaşı olarak biz de çok mutluyuz. Bahtı açık olsun dileğindeyiz, dostlarımızın yanındayız." diye konuştu.

  • "PARA PUL KONUSUNU KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

    Öte yandan Oktay Kaynarca, muhabirlerin, "Kazandığınızı ne gibi yatırımlarda değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti.

    Oyuncu, "Ben para pul işlerini oldum olası konuşmayı hem sevmiyor hem de doğru bulmuyorum. Herkes gibi benim de yatırımlarım var elbet ama bunlar bende kalsın. Bizim sermayemiz de, yatırımlarımız da hayallerimizdir." diye konuşmuştu.

  • "BENİM DIŞIMDA HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

    Birçok projeyle adı anılan Kaynarca, konuyla ilgili, "Benim dışımda herkes bir şey söylüyor ama şu an net bir şey söz konusu değil." açıklamasını yapmıştı.

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