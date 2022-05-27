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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir erkek giyim markası önceki gün yeni koleksiyonunu gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı. Davete katılan isimler arasında oyuncu Oktay Kaynarca da vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaynarca, "Dijital mağazacılık şu an ön planda. Biz de kendi markamız için kış gibi yapacağız böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM"

Muhabirlerin, "Son dönemde metaverse alemi çok popüler. Siz de oradan bir yer almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Oktay Kaynarca, "Anlamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum. Ben telefonun bile bir sürü özelliğini yeni yeni keşfediyorum. Yerler almak değil ama onun içerisindeki etkinliklerin farkına varmak lazım." açıklamasını yaptı.

"DÖRT KOLDAN SALDIRACAĞIZ!"

Son dizi projesi hakkında da konuşan Kaynarca, "Çekimlere çok az kaldı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eylülde umarım yayın hayatına başlayacağız. Bütün sene çalıştık ama çekimler olmadığı için dinlendik, enerjimiz de yerinde. Bu yüzden yazın tatil zor gibi... Dört koldan saldıracağız yeni projemize..." ifadelerini kullandı.