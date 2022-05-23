"Sevenlerimizi heyecan, bizi telaş sardı"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayından kaldırılmasından sonra yeni projeleri değerlendiren Oktay Kaynarca, kendi yapım şirketini kurmuştu. Hem oyunculuk hem de yapımcılık yapacağı konuşulan Kaynarca, önceki gün Bebek'te yakın arkadaşını ziyaret etti.

"TÜYO VEREMEM"

Gazetecilerin röportaj isteklerini kırmayan Oktay Kaynarca, "Projenin birçok şeyi belli oldu. Kast tamam ama ana kastta bir, iki netleşmemiş bir şeyler var ama önümüzdeki hafta aşağı yukarı belli olacak. Haziranın ilk haftası çekimlere başlayacağız. Diziyle ilgili en ufacık tüyo veremem, bu bizim şirket prensibimiz." diyerek, yeni projesinden bahsetti.

"FARKLILIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaynarca, "Sevenlerimizi heyecan, bizi de telaş sardı. Uzun süredir buna hazırlanıyoruz. İyi olacak inşallah. Rejide ve senaryoda farklılık yaratmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PLATFORMLAR KAFA KARIŞTIRIYOR"

Dijital platformların televizyon kanallarını olumsuz etkilediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Dijital platformlar bir taraftan iyi ama diğer taraftan kafa karıştırıyor. Televizyon piyasası dijitallerin bu kadar yüksek volümlü girmesine hazırlıklı değildi. Bu kadar çok iş yapılması, kadroların sıkışıklığına neden oldu. Ekip sıkıntısı, senaryo sıkıntısı gibi sorunlar çıktı. Televizyon fast food gibidir. Hemen tüketiliyor." açıklamasını yaptı.