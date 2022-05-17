"Ben yer miyim bu soruları? Bekarlığa devam!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gece Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Cast kısmı henüz detaylandırılmadı ama adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oldu." açıklamasını yaptı.

Yaz için tatil yapmayacağını ve tek kişilik bir oyun planının olduğunu söyleyen Oktay Kaynarca, yakın zaman içinde Bodrum’a gittiğini dile getirdi.

"BEKARLIĞA DEVAM!"

Kaynarca, "Dizi çekimleri için düşünülen yerlerden biri de Özbekistan’mış. Özbek gelin gelir mi ?" sorusuna, "Ben yer miyim bu soruları? Yok öyle bir şey, bekarlığa devam!" şeklinde konuştu.