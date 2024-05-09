Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Öksüz kızıl tilki yavruları Dicle ve Fırat'a titiz bakım

        Öksüz kızıl tilki yavruları Dicle ve Fırat'a titiz bakım

        Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner fakültesi öğrencilerinin Dicle ve Fırat ismini verdikleri iki öksüz tilki yavrusuna ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç hale gelen onlarca türde hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

        • 2

          Sivas'ta ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde araç çarpması sonucu ölen iki kızıl tilkinin yavrusu vatandaşlarca arazide bulundu. Öksüz kalan yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

        • 3

          Tilki yavruları, ilk kontrollerinin ardından ekiplerce Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın'a teslim edildi.

        • 4

          Koruma altına alınan yavrulara, merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından Dicle ve Fırat ismi verildi. Bakımı yapılan tilki yavrularına biberonla süt, şırıngayla vitamin veriliyor, ciğerle beslenmeleri sağlanıyor.

        • 5

          "3-4 AY BAKIMLARINI YAPACAĞIZ"

          Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, merkeze getirilen yabani türlerin tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, rehabilite ederek onları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırdıklarını söyledi.

        • 6

          Kaya, yoğun olarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapan merkeze memeli ve sürüngen türlerin de getirildiğini ifade etti.

          Merkeze getirilen tilki yavrularının bakıma muhtaç olduklarını vurgulayan Kaya, "İki yavru da çok küçük. Doğada tek başlarına idare edebilecek durumda değiller. Bir süre konuğumuz olacaklar. Yaklaşık 3-4 ay bakımlarını yapacağız. İyileştikten sonra onları yeniden doğaya bırakacağız." dedi.

        • 7

          "ONLARA ANNELERİNİN YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEYECEĞİZ"

          Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Işık da Sivas ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinden getirilen tilki yavrularının çok sevimli olduğunu, onlara iyi şekilde baktıklarını dile getirdi.

        • 8

          Yavrulara Mezopotamya'nın iki güzel nehrinin ismini verdiklerini ifade eden Işık, "Dicle ve Fırat ismini koyduk. Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Onları mutlu bir şekilde doğaya göndereceğiz" diye konuştu.

        • 9

          3. sınıf öğrencisi Başak Keçeli ise merkezde yaban hayvanlarını yakından tanıma ve tedavi süreçlerini yakından öğrenme imkanı bulduklarını aktararak, tilki yavrularının bakımlarını yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını kaydetti. 3. sınıf öğrenci Furkan Dalkırdan da tilki yavrularıyla ilgilenmenin çok keyifli olduğunu, onlara çok bağlandıklarını anlattı.

        • 10

          Daha çok küçük oldukları için yavrulara ihtiyaçları olan ilgiyi göstereceklerini belirten Dalkırdan, "Onların iyileşip sağlıklı hale geldikten sonra doğaya bırakıldıklarını görmek bizim için heyecan ve mutluluk verici olacak" ifadesini kullandı.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Habertürk Anasayfa