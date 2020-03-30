Herkesin sıklıkla muzdarip olduğu öksürük; başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın ortak belirtisi durumundadır. Kesin bir tedavi için öncelikle öksürüğe eşlik eden belirtilerin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir. Peki Öksürük Neden Olur? Öksürük Belirtileri Nelerdir? Öksürük Nedenleri Nelerdir? Öksürük Nasıl Geçer? Öksürük Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Öksürüğe Ne İyi Gelir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.

Öksürük Neden Olur?

Öksürük, aspirasyona karşı akciğerleri koruyan ve aşırı miktarda yapılan salgının atılmasını sağlayan ani bir reflekstir. Aslında solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan öksürük sağlıklı kişilerde çok nadiren görülür. Basit sebeplerle ortaya çıkan, kısa süreli geçici öksürükler olması ile birlikte altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. Ciğerlere solunum ile alınan partiküller, aşırı mukus sekresyonu, inflamatuar eksuda, herhangi yabancı cisim, endobronşial lezyon ve bronş basıları öksürüğe sebep olan nedenlerdendir. Özellikle hemen her türlü akciğer ve kalp hastalıklarında öksürük görülebilir.

Öksürük Belirtileri Nelerdir?

Kuru öksürük belirtileri

Öksürük

Göğüste ağrı

Göğüste yanma

Yutma güçlüğü

Hafif ses kısıklığı

Aşağıdaki belirtilerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak ileri tetkik ve tedavi yaptırmakta fayda vardır;

Şiddetli öksürük varsa

Öksürükte artma olursa

3 haftadan uzun süren öksürük durumunda

Öksürüğe eşlik eden kilo kaybı durumunda

Boyun bölgesinde ele gelen şişliklerin varlığında

Yutma güçlüğü gelişirse

Seste kalıcı değişiklikler ortaya çıkarsa

Kan tükürme şikâyeti de varsa

Nefes almada güçlük yaşanıyorsa

Göğüs ağrısı gelişirse

Düşmeyen dirençli ateş varlığında

Boğazınızın yan tarafı şişmiş ve acıyorsa

Zayıflamış bağışıklık sisteminiz varsa (Kemoterapi ve diyabet gibi)

Öksürük Nedenleri Nelerdir?

Öksürük genellikle virüslerden kaynaklı oluşur ve tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşir. Akut ya da kronik olarak iki şekilde incelenen öksürük farklı sebeplerle ortaya çıkar.

Akut öksürük nedenleri

Akut diğer bir değişle 3 haftadan kısa süren öksürük genellikle üst veya alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Üst ve alt solunum yollarını etkileyerek öksürüğe sebep olabilen unsurlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Grip

Soğuk algınlığı

Farenjit

Bahar alerjisi

Bronşit

Zatürre

Boğmaca hastalığı

Tahriş edici madde solumak

Akut sinüzit

Kronik öksürük nedenleri

Kronik öksürüğe neden olabilen durumlardan bazıları şunları içerir;

Sigara kullanımı

Geniz akıntısı

Solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında kuruluk

Gastroözofageal reflü hastalığı

Astım

Solunum yolu alerjileri

Bazı ilaçlar (Örneğin ACE inhibitörleri)

Kistik fibrozis

KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları)

Üst solunum yolu ve yutma kaslarının işlevini zayıflatan parkinsonizm gibi nöromüsküler hastalıklardan kaynaklı

Tüberküloz

Akciğer mantar enfeksiyonları

Akciğer embolisi

Akciğer kanseri

Öksürük Tedavisi Nasıl Olur?

Oluşan öksürükte herhangi bir hafifleme yoksa ve 3 hafta boyunca devam etmişse veya daha da şiddetli bir hale gelirse doktora gitmek gerektiğini unutmamalıdır. Genellikle öksürükte altta yatan ciddi bir hastalık saptanmaz ancak nadir olan bazı durumlarda uzun süren bir öksürük, akciğer kanseri ya da kalp yetmezliği gibi acil tedavi gerektiren daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu durumda öncelikle Balgam örneği alınır. Ardından ciğer filmi çekilir gerekli görüldüğünde alerji testi ve nefes testi yapılır. Film, test ve tetkikler sonucunda nadiren de olsa sizi bir uzmana yönlendirebilirler.

Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Bol bol dinlenmeli

Yüksek miktarda su tüketmeli

Sıcak ballı limonlu su içmelisiniz ( bebekler için uygun değildir)

Buharlı duşlar

Sıcak çaylar

Pastiller size yardımcı olmadığında, öksürüğü hafifletmek için doktorun önerdiği çeşitli ilaçlara kullanılabilir.