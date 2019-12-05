Öksürüğe ne iyi gelir?

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Öksürük, hava yollarının sıvı akıntıdan temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen oldukça önemli bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük üst solunum yolları, akciğer ve akciğer zarı gibi alt solunum yolları rahatsızlıklarının belirtisi olabileceği gibi başka hastalıklarında habercisi olabilir. Peki, öksürük başka hangi hastalıklara işaret ediyor olabilir... Öksürükle alakalı bilinmesi gerekenler hakkında bilgi veren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, hangi durumda mutlaka bir doktora görünmek gerektiğini Habertürk'e anlattı.

İÇİNDEKİLER

* Öksürük nedir, neden olur? Hangi öksürük ne anlama geliyor?

* Öksürük balgamlı ise bu daha tehlikeli bir durum mu?

* Öksürüğün nedenleri nelerdir? Hangi hastalıklar öksürük yapar?

* Bazen öksürük dikkate alınmıyor mesela sigaraya bağlı olduğu düşünülüyor. Peki, öksürük ne zaman ciddiye alınmalı?

* Öksürüğe iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Öksürük nedir, neden olur? Hangi öksürük ne anlama geliyor?

Öksürük hava yollarının sıvı akıntıdan (sekresyonlardan) temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen önemli bir savunma mekanizmasıdır. Öksürüğe neden olan reseptör denilen algılayıcılar; burun, paranazal sinüsler, farenks gibi üst solunum yolları, akciğer ve akciğer zarı gibi alt solunum yolları, kalp zarı (perkard),karın zarı (diyafram),kulak yolu ve midede de yaygın şekilde bulunur. Dolayısıyla öksürük akciğer ve akciğer dışı kaynaklı olabildiği gibi santral denilen beyin hadiselerine de bağlı olabilir.

Öksürüğün nedenleri nelerdir? Hangi hastalıklar öksürük yapar?

Öksürük nedenlerinin ortaya çıkarmak için en önemli noktalardan bir tanesi, öksürüğün ne kadar zamandır devam ediyor olduğudur. Süreleri açısından öksürük iki gruba ayrılır: Dört haftadan kısa süren öksürüklere ‘akut öksürük’ denirken, 8 haftadan uzun süren öksürüklere ise ‘kronik öksürük’ denir. Akut öksürüğün en sık nedenleri üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, zatürre, bronşit, çevresel veya mesleki irritan (tahriş edici madde) maruziyeti, kalp yetmezliği ve yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçması gibi nedenler iken; kronik öksürüğün en sık nedenleri arasında astım, kronik bronşit, tüberküloz, akciğer kanseri gibi akciğer hastalıkları, geniz akıntısı ve reflü hastalığı sayılabilir. Geniz akıntısı da sinüzit bulgusu olabildiği gibi toplumda çok sık görülen alerjiye bağlı da olabilir. Ayrıca tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçlar da öksürüğe neden olabilir. Bunların başında hipertansiyon hastalarında kullanılan bazı ilaçlar ve balgam söktürücü ilaçlar sayılabilir. Özellikle nedeni bilinmeyen kronik öksürüklerde mutlaka ilaç kullanımı düşünülmesi gerekir.

Öksürük balgamlı ise bu daha tehlikeli bir durum mu?

Bunların dışında da öksürük balgamlı (yaş) veya balgamsız (kuru) olabilir. Balgam içermeyen kuru öksürükler, genel olarak üst solunum yollarındaki enfeksiyonlardan dolayı meydana gelir. Genelde nezle ve soğuk algınlığı kuru öksürüğe neden olur. Balgamlı öksürük ise genellikle alt solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. En sık sebep olan hastalıklar zatürre, bronşit, bronşektazi ve akciğer apsesidir. Balgamlı öksürüğe tanı koymada öksürüğün süresi göz önünde bulundurulur. Öksürük bir hastalık olmadığı için yani semptom dediğimiz başka bir hastalığın bulgusu olduğu için, esas etkenini ortaya koymadan tedavi etmek doğru olmaz. Öksürük şikâyeti ile gelen her hastaya multidisipliner yaklaşmak lazım. Tanı konulduktan sonra etkene yönelik tedavi vermek doğru olacaktır.

Bazen öksürük dikkate alınmıyor mesela sigaraya bağlı olduğu düşünülüyor. Peki, öksürük ne zaman ciddiye alınmalı?

Sigaranın kendisi ve sigaraya bağlı oluşan hastalıkların da öksürüğe neden olduğu çok iyi biliniyor. Tedavi yaklaşımı açısından sigara içilmemesi yetmez, sigara içilen bir ortamda dahi bulunulmaması tavsiye edilir. Genel olarak yeterince dinlenilmesi, bol su içilmesi tavsiye edilmelidir. Çünkü su, sekresyonların akışkanlığını arttırdığı gibi en güçlü balgam söktürücüdür. Öksürük kesici ilaçların doğrudan başlanmasından ziyade öksürüğe neden olan faktör tedavi edildikten sonra öksürük geçecektir. Yaş grupları arasında da öksürüğe yaklaşım farklılık arz eder. Çocukluk yaşlarında daha çok enfeksiyon ve alerji akla gelirken erişkin yaşlarda özellikle sigara içenlerde bu sıralamanın başında kanser gibi hastalıklar da düşünülmelidir.

Çocuklarda öksürük asla gelişigüzel öksürük ilaçları ile tedavi edilmemelidir. Önemli olan öksürüğü bastırmak değil, sebebini ortaya çıkarıp hastalığı tedavi etmektir. Özellikle balgam söktürücü gibi öksürük şurupları, öksürüğü bastırırken aynı zamanda balgamı da arttırır. Bu durum ise solunum yollarında sıkıntıya yol açabileceği gibi, solunum kasları tam gelişmeyen 6 aydan küçük bebeklerde ise ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Öksürüğe iyi gelen bitki çayları nelerdir? Bitki çayına bal koyulur mu?

Öksürüğe ne iyi gelir sorusunun bir yanıtı da bitki çaylarıdır. Ancak her bitkinin özelliği ve yan etkileri farklı olacağından kendinize uygun bitkilerin çaylarını seçmelisiniz. Bazı bitkiler kaynatılarak içilirken bazıları ise demlenerek hazırlanmalıdır. Öksürüğünüze iyi gelebilecek bitki çayları arasında zencefil, ıhlamur, ekinezya ve adaçayı sayılabilir. Özellikle zencefil tüketirken, dozunun ayarlanması önemlidir. Çünkü fazla zencefil tüketildiğinde balgamı arttırarak tam tersine öksürüğü arttırabilir. Ekinezya öksürüğe etkisinin yanı sıra immün sistemin de güçlenmesine yardımcı olur. Bu bitkiler bal ile karıştırılarak tüketilebilir.

Son olarak öksürük, solunum sisteminin bir savunma mekanizmasıdır. Altta yatan neden yoksa ve kişinin gece uyumasını engellemiyorsa her öksürüğün baskılanması gerekmez.