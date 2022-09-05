Öksürük, üst ve alt solunum sistemi için koruyucu bir refleks olup, bu sayede üst solunum yollarına giriş yapmak isteyen mikrobiyal veya alerjen ajanlar uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca alt solunum yollarının temizleme mekanizmasının gelişmesi de öksürük sayesinde mümkün olur. Buna rağmen öksürük önemli hastalıkların habercisi de olabilir. Soğuk hava, hava kirliliği ve sigara içimi öksürük şikayetlerini artırsa da zatürre, tüberküloz, KOAH, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir.