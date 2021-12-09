Okocha yeniden Kadıköy’de

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha’ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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