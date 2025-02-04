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        Haberler Bilgi Gündem Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli? MGK Genel Sekreterliğine atanan eski AFAD Başkanı Oktay Memiş'in biyografisi!

        Okay Memiş kimdir? MGK Genel Sekreterliğine atanan Oktay Memiş'in biyografisi!

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine Okay Memiş atandı. Daha önce Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak görev yapan Okay Memiş'in MGK Genel Sekreterliğine görevine getirilmesi, "Okay Memiş kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte MGK Genel Sekreterliğine atanan Oktay Memiş'in biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:30
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        Okay Memiş kimdir?
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, Okay Memiş'in hayatı ve kariyerini gündeme getirdi. Peki, "Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Okay Memiş'in hayatı ve siyasi kariyeri...

        OKAY MEMİŞ KİMDİR?

        1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

        Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

        Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 2018-2023 tarihleri arasında Erzurum Valisi olarak görev yapan Sn. Okay MEMİŞ, 11 Ağustos 2023 tarih ve 32276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/382 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştır.

        İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

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