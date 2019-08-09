Yakın arkadaş gurubu ile alışverişe gelen Okan Kurt, her zaman olduğu gibi neşeli halleri ile dikkat çekti. Yüksek enerjisi ve ile arkadaş ortamının neşe kaynağı olan Kurt, uzun bir süre erkek arkadaşları ile mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Vale noktasından ki aracına binmeden valeler dahil herkesin bayramını tek tek kutlayan Okan Kurt'un bu ince davranışı görenler tarafından taktirle karşılandı.