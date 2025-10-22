Habertürk
    Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk’tan Bodo/Glimt karşısında 5 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk’tan Bodo/Glimt karşısında 5 değişiklik!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre Bodo/Glimt müsabakasında 5 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:38
        Okan Buruk'tan 5 değişiklik!
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 19.45’te başlayan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring üstlendi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11’ine göre Bodo/Glimt karşısında biri zorunlu olmak üzere toplam 5 değişikliğe gitti. RAMS Başakşehir maçında oynayan; Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi Norveç ekibi karşısında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’i sahaya sürdü.

        Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’la oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı görevlendiren 52 yaşındaki teknik adam; sağ kanatta Leroy Sane, forvet arkasında Yunus Akgün ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı oynattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un gol yollarındaki umudu ise Victor Osimhen oldu.

        Galatasaray, Bodo/Glimt karşısına şu ilk 11’le çıktı:

        “Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.”

        İLKAY GÜNDOĞAN VE WILFRIED SINGO FORMA GİYMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Bodo/Glimt karşısına iki oyuncusundan mahrum çıktı. Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ve dün yapılan son antrenmanda adalesinde zorlanma tespit edilen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giymeyen isimler oldu. Okan Buruk, bu eksikleri Roland Sallai ve Yunus Akgün’le doldurdu.

        DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNDÜ

        Galatasaray’ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Bodo/Glimt maçıyla takıma geri döndü. Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla RAMS Başakşehir maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Sanchez, bir maç sonra formasına kavuştu.

        22 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

        Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i konuk ettiği karşılaşmaya yurt dışı basını da ilgi gösterdi. Norveç ve Avrupa’dan 22 basın mensubu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

        UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE KAZANAN GALATASARAY

        Galatasaray ve Bodo/Glimt’in U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi’nin 3’üncü haftasında karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Bodo/Glimt ise 0 puanda kaldı.

        GALATASARAY’DAN FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTI

        Galatasaray - Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için kuzey tribününde ‘Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)’ pankartı açıldı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük’ sloganları atarak Filistin’e destek oldu.

        Habertürk Anasayfa