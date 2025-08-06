Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un oğullarından kalpli paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2009 yılında ise Ali Yiğit adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı. Çift, uzun süren evliliklerini Şubat 2024’te sona erdirmişti.

REKLAM advertisement1

Boşanmanın ardından dostane ilişkilerini sürdüren ikili, oğulları Ali Yiğit için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor. Aile yemeği, tatil gibi özel anlarda birlikte vakit geçiren Buruk ve Akkuş, bu kez de oğullarıyla yeniden buluştu.

Ali Yiğit Buruk, anne ve babasıyla geçirdiği bu anı sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram